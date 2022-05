Hoe Meta Quest 2 op een PC aansluiten en PCVR-spellen spelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Quest 2 is om een aantal redenen een geweldige virtual reality-headset. Hij biedt u de vrijheid van draadloze VR, hij heeft een geweldige catalogus van virtual reality games en hij is nog betaalbaar ook.

Een van de beste eigenschappen van Meta Quest 2 is echter het feit dat je hem niet alleen als zelfstandige VR-headset kunt gebruiken, maar ook kunt aansluiten op je gaming PC om PCVR-spellen te spelen.

We onderzoeken de verschillende manieren waarop je deze VR-headset op je pc kunt aansluiten om je op weg te helpen.

De beste manier om je Quest 2 headset aan te sluiten op je gaming PC is met een draad. Helaas gaat dit ten koste van de vrijheid van draadloze, standalone virtual reality, maar het zorgt ook voor de laagste latency en de beste verbinding.

Ten eerste moet u er echter zeker van zijn dat uw PC voldoet aan de basisvereisten voor Oculus Link (zoals het wordt genoemd) en VR-ready is. De minimaal vereiste specificaties zijn:

Processor: Intel i5-4590/AMD Ryzen 5 1500X of hoger

Grafische kaart: GeForce Nvidia 9 series en hoger(zie uitzonderingen hier)

Geheugen: 8GB of meer RAM

Besturingssysteem: Windows 10

USB-poorten: 1x USB-poort

Hogere specificaties geven je natuurlijk betere resultaten. Virtual reality-spellen op de pc vereisen meer verwerkingskracht voor betere beelden - Half-Life: Alyx, bijvoorbeeld, heeft een beetje oomph nodig om mooi te draaien.

squirrel_widget_2796643

Om je headset aan te sluiten op je PC gebruik je het best een snelle USB-C kabel. Je kunt een officiële kabel kopen bij Meta. Deze is niet goedkoop, maar doet gegarandeerd zijn werk. Het is een flexibele kabel van 5 meter, wat betekent dat je genoeg lengte hebt om probleemloos te gamen.

Je kunt ook een snelle kabel kopen die voldoet aan de USB 2.0-specificatie. Idealiter USB-C naar USB-C, ervan uitgaande dat je een USB-C-poort op je spelcomputer hebt.

Om Oculus Link in te stellen in bekabelde modus moet je eerst de Oculus setup software downloaden. Deze software is een noodzakelijk onderdeel van de installatie en fungeert als een brug tussen de Quest 2 en je gaming bibliotheek. Eenmaal gedownload en geïnstalleerd, start je de software en klik je door de verschillende stappen.

Sluit je headset aan met je USB-C kabel

Zet de headset aan om de verbinding tot stand te brengen

Klik op doorgaan om het proces te voltooien

Zet uw headset op en klik op de prompts om de verbinding toe te staan

Als dat gedaan is heb je de keuze om games te kopen in de Oculus Store, games te lanceren die je daar al hebt of games via Steam VR in Oculus modus te draaien. De beste games die werken met de Rift S en andere headsets zouden ook goed moeten werken met de Quest 2.

Het is vermeldenswaard dat u de Oculus Link-verbinding ook vanuit de headset kunt activeren en deactiveren, ervan uitgaande dat de kabel is aangesloten en correct wordt gedetecteerd.

Om dit te doen gaat u naar de instellingen door op het tandwielpictogram te klikken in de navigatiebalk van de headset. Onder deze instellingen zou u een sectie "headset" moeten zien en van daaruit heeft u ook toegang tot een knop om Oculus Link uit en in te schakelen.

Uiteraard kunt u dit ook doen vanaf uw desktop-machine, maar de headset lijkt het prima te doen als u hem rechtstreeks opdrachten geeft.

De Quest 2 heeft een behoorlijke rekenkracht aan boord. Daarom kun je draadloos gamen zonder verbonden te zijn met een gaming PC. Maar als je verbonden bent met een krachtigere machine betekent dit dat je van extra dingen kunt profiteren.

Een daarvan is verbeterde verversingsfrequenties. De Quest 2 is in staat om in sommige gevallen tot 120Hz te werken. Je kunt dit aanzetten via de Oculus setup software zodra die is geïnstalleerd en je headset is aangesloten.

Volg deze stappen om dit te doen:

Open de Oculus setup software op uw PC

Klik op "apparaten" in het menu aan de linkerkant

Klik op de Quest 2 headset en open een menubalk aan de rechterkant

Zoek naar "geavanceerde" instellingen en grafische voorkeuren

Klik daar en stel de door jou gekozen verversingsfrequentie in - 90Hz zou een goede testoptie zijn

Herstart de headset om hem in die modus te zetten

Zet de headset op en geniet

U kunt ook de renderresolutie aanpassen in deze instellingen, wat ideaal is als u het beste uit uw high-end grafische kaart wilt halen.

Om PCVR-spellen via Steam te spelen, open je gewoon je Steam-gamebibliotheek zoals je gewend bent. Als je dat nog niet hebt gedaan, moet je zowel de SteamVR-app (binnen Steam) installeren als een aantal Steam VR-games kopen of downloaden.

Zodra dat is gebeurd, navigeer je naar de VR-spellen die je al hebt geïnstalleerd en klik je om te starten. Als je dat doet krijg je meestal een prompt met de vraag of je in VR modus of standaard modus wilt starten. Soms zal deze prompt ook vragen of je in Quest mode wilt spelen.

Er zijn twee manieren om dit te doen. U kunt de spellen direct vanaf uw PC desktop starten, maar u kunt het ook vanuit de Quest 2 headset doen.

Om dit te doen zoek je in het navigatiemenu van de Quest 2 naar de optie om je bureaublad te zien. Klik daarop en je krijgt een overzicht van je PC bureaublad en je kunt dan klikken om spellen op Steam te starten. Dit maakt het makkelijk om games te draaien maar ook om tussen games te wisselen als je iets anders wilt proberen.

U kunt uw Quest 2 headset niet alleen met een kabel op uw PC aansluiten, maar u kunt ook kiezen voor een draadloze verbinding. Dit geeft u wat van de vrijheid van een draadloze headset terug, maar het gaat ten koste van de prestaties. Het vereist ook goede hardware om te kunnen werken.

Om te beginnen heb je een solide wifi-thuisnetwerk nodig. Met Air Link, zoals het systeem heet, kunnen Quest 2-eigenaars draadloos games spelen die compatibel zijn met de Oculus Rift, zonder dat ze direct aan een gaming-pc vastgemaakt hoeven te worden. Het bedrijf merkt wel op dat je een "sterk en veilig Wi-Fi-netwerk" nodig hebt voor de beste ervaring en dat je je idealiter binnen een straal van 20 meter van je router moet bevinden.

Het is ook aanbevolen dat je het volgende doet voor de beste resultaten:

Zorg ervoor dat uw gaming PC is verbonden met uw router via een ethernet kabel (niet draadloos)

Verbind uw Quest 2 met uw Wi-Fi via 5GHz in plaats van 2.4GHz

De eerste stap hier is om de Oculus setup software te openen en daar de stappen te doorlopen, maar het meeste werk moet gebeuren in de headset zelf:

Zet de headset op en klik op de navigatie om de instellingen te vinden

In de instellingen scroll je helemaal naar beneden tot je het gedeelte "experimenteel" vindt

Klik om dat te openen en u zult Air Link vinden onder het kopje experimentele functies

Klik om het te activeren

Klik op de PC waarmee u verbinding wilt maken in de volgende prompts

Start dan Air Link

Zodra dat is gebeurd, kun je PCVR-spellen direct vanaf je gaming PC starten of je kunt de bureaubladweergave op de headset openen en het vanaf daar doen.

Sommige gebruikers hebben problemen gemeld met stotteren bij het gebruik van Air Link op Windows 11. Er is een workaround om dit probleem te verhelpen totdat het is verholpen met latere patches als je het probleem hebt.

Open de Oculus setup app zoals gebruikelijk

Open de OculusDebugTool door te navigeren naar C:Program Files\Oculus\Support\oculus-diagnostics

Start de tool en klik op "service" in het bovenste menu

Klik daar op "consolevenster zichtbaar maken"

Klik dan om de Oculus service opnieuw te starten

Je moet dit draaiende houden tijdens het spelen om het probleem te stoppen.

PC Gaming Week (9 - 13 mei) in samenwerking met Nvidia GeForce RTX

Of je nu een PC Gaming veteraan of een totale newbie bent, wij hebben je gedekt!

Bezoek onze PC Gaming hub voor het laatste nieuws, reviews, geweldige features en details over de beste producten die er zijn.

Met veel geweldige content die elke dag dropt, zorg ervoor dat je de pagina bookmark en kom terug voor je dagelijkse fix.

Geschreven door Adrian Willings. Bewerken door Chris Hall.