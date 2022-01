Panasonic maakt een kleine VR-bril genaamd de MeganeX

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Panasonic werkt al een tijdje aan een VR-bril. Oorspronkelijk onthulde het zijn toekomstige aanbod in 2020. Nu hebben we een echt apparaat in de vorm van de MeganeX .

Op de CES van dit jaar heeft het bedrijf een kleine compacte VR-bril getoond die is ontworpen om met SteamVR te werken. Deze VR-bril maakt gebruik van MicroOLED-technologie die 2.560 x 2.560 pixels per oog kan leveren met een verversingssnelheid van 120 Hz en 10-bit HDR.

MeganeX belooft ultracompact en ultralicht te zijn, met een gewicht van slechts 250 gram. Het is gebouwd met Qualcomm's Snapdragon XR1-chipset, maar is niet ontworpen als een op zichzelf staande headset. In plaats daarvan moet de bril aan een gaming-pc worden vastgemaakt om te kunnen werken.

Sluit MeganeX aan op een pc met een USB-aansluiting en je kunt SteamVR-games en -apps spelen zonder gedoe. MeganeX ondersteunt 6DoF head-tracking en is ontworpen om te werken met "bijna alle" SteamVR-applicaties. Hoewel er op dit moment geen controller is onthuld.

Shiftall, de divisie van Panasonic die verantwoordelijk is voor deze VR-onderneming, heeft gezegd dat het ook werkt aan een "persoonlijke airconditioner" die past bij de bril die je zal verwarmen en koelen, zodat je warm en koud kunt ervaren in de metaverse.

Andere details zijn op dit moment dun, hoewel Shiftall zegt dat MeganeX voor "minder dan $ 900" zal verkopen wanneer het in het voorjaar van 2022 wordt gelanceerd.