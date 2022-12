Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Oppo's jaarlijkse Inno Day presentatie werpt traditioneel een aantal interessante tech concepten en apparaten waar het aan werkt op en die van dit jaar is niet anders gebleken.

Het Chinese bedrijf heeft drie producten aangekondigd, waaronder een vervolg op zijn AR-bril concept dat voor het eerst werd aangekondigd in 2021.

Oppo Air Glass 2 is deze keer een echte bril - in plaats van slechts een hulpstuk, a la Air Glass. Ze wegen slechts 38 gram en hebben een heads-up display dat verschijnt op de merkeigen "hars SRG-diffractieve waveguide lens".

De bril kan gesprekken voeren, navigatie-informatie geven en talen in real time vertalen. Hij kan ook spraak omzetten in tekst voor mensen met gehoorproblemen en ondersteunt gezichtscorrectielenzen, zodat hij dagelijks kan worden gedragen.

Er zijn nog geen prijs- of beschikbaarheidsgegevens voor Air Glass 2.

Tijdens de presentatie werd ook Oppo's tweede eigen chipset, MariSilicon Y, aangekondigd.

Deze chip volgt op de eerder onthulde beeldprocessor MariSilicon X en is bedoeld voor Bluetooth-audioverwerking. Oppo beweert dat deze tot 24-bit/192kHz lossless audio draadloos kan verzenden, dankzij de ondersteuning van een grotere bandbreedte in vergelijking met andere BT-chipsets.

En tot slot kondigde het bedrijf zijn OHealth H1 gezondheidsmonitor aan - een eivormig volgapparaat dat veel verschillende functies vervult. Het heeft sensoren om het zuurstofgehalte in het bloed, ECG, hartslag, lichaamstemperatuur, slaappatronen en zelfs hart- en longuitslag te controleren.

Het kan gegevens delen met artsen en is ontworpen voor gezinsgebruik.

Zoals altijd is er nog geen datum vastgesteld voor de release van de tijdens Inno Day aangekondigde producten. We houden u op de hoogte zodra we meer weten.

Geschreven door Rik Henderson.