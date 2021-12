Oppos Air Glass is een heads-up display voor je dagelijkse leven

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Terwijl andere bedrijven werken aan slimme augmented reality- brillen en -headsets, is Oppo in plaats daarvan bezig geweest met het maken van een assisted reality-scherm.

Oppo Air Glass is een lichtgewicht display in monocle-stijl dat is ontworpen om op aangepaste brilmonturen te passen en gebruikers een eenvoudig beeld te geven van nuttige informatie die voor hun ogen wordt geprojecteerd. Geleverd in een lichtgewicht, minimalistisch design.

Oppo verwacht dat dit slimme display het leven van gebruikers een stuk gemakkelijker zal maken met in één oogopslag informatie die wordt weergegeven wanneer u deze het meest nodig heeft. Stelt u zich eens voor dat uw kalender in één oogopslag geprojecteerd en zichtbaar is, of fietsroutebeschrijvingen duidelijk zichtbaar zonder uw ogen van de weg te halen.

Oppo Air Glass komt met een open SDK, zodat ontwikkelaars er in de toekomst gebruik van kunnen maken, maar het kan ook een aantal zeer handige gebruiksscenarios bevatten. Een daarvan is een vertaalfunctie waarbij twee gekoppelde Oppo Air Glass-schermen de moedertaal kunnen vertalen en de vertaling voor gebruikers kunnen presenteren. Stel je voor dat twee mensen verschillende talen spreken en kunnen zien wat de ander zegt zonder het oogcontact te verbreken.

Een ander handig gebruik dat we leuk vinden, is een transcriptiefunctie waarmee je de Oppo Air Glass als een teleprompter kunt gebruiken. Perfect om presentaties te geven zonder je ogen van het publiek of de camera af te houden.

Oppo Air Glass gebruikt een microprojector met een micro-LED-systeem dat tot 3 miljoen nits helderheid kan projecteren. Het is gebouwd met een vijfdelig lensontwerp, samen met twee stukken saffierglas om ervoor te zorgen dat het krasbestendig is en bestand is tegen dagelijks gebruik.

Oppo Air Glass wordt standaard geleverd met verschillende apps, waaronder weer, kalender, vertaling en navigatie, maar in de toekomst zullen er meer komen.

Aangedreven door Qualcomms Snapdragon Wear 4100- platform is het bedienbaar met gebaren, spraakbediening of via een app op je telefoon of Oppo Watch . Oppo zegt dat Oppo Glass hoofdbewegingen kan herkennen, zodat bijvoorbeeld het knikken of schudden van je hoofd kan worden gebruikt om notificaties te openen en te sluiten.

Helaas heeft Air Glass slechts drie uur batterijduur, maar wordt geleverd met een handig oplaadstation.

Oppo Air Glass wordt eerst in China gelanceerd, maar het bedrijf zegt dat het ook andere regios kan bereiken. Het zal beschikbaar zijn met twee verschillende soorten frames - half frame en full frame voor de meeste gebruikers met zwarte en zilveren modellen beschikbaar.