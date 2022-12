Meta Quest 2 heeft een prestatieboost gekregen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Meta Quest 2 wordt steeds beter, zo lijkt het.

Meta kondigde onlangs aan dat het ontwikkelaars toestaat te profiteren van meer GPU-prestaties, door de GPU-frequentie van de Quest 2 te verhogen van 490 MHz naar 525 Mhz.

Dit komt neer op zeven procent meer vermogen, wat weer leidt tot een soepelere ervaring en een verbeterde framerate voor de eindgebruiker.

Vandaag kondigen we met trots aan dat je meer GPU-rekenkracht hebt om mee te werken op Meta Quest 2-apparaten - 7% om precies te zijn. Alle ontwikkelaars kunnen profiteren van de nieuwe 525 MHz GPU-frequentie (tegen 490 MHz) voor betere app-prestaties. Meer informatie ️ https://t.co/0OEwcOLk6N pic.twitter.com/TeeXMw8Leu- Oculus Developers (@Oculus_Dev) 21 december 2022

Neel Bedekar, een van de ingenieurs voor Meta heeft via Twitter uitgelegd dat dit een feature zal zijn van V49 van de Meta Quest 2 software. Hierdoor zullen ontwikkelaars apps moeten ontwerpen (of huidige bijwerken) om gebruik te maken van de extra headroom. De update is bedoeld om te helpen met apps die momenteel niet goed draaien en een stabielere framerate nodig hebben.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De apps die al goed draaien zullen de extra prestatiekracht niet nodig hebben.

Interessant is dat gebruikers zelf toegang hebben tot de extra prestaties voor de volgende software-update door tweemaal op de aan/uit-knop te drukken. Wat laat zien dat het systeembreed zal zijn en op de lange termijn voor iedereen een voordeel zou moeten zijn.

Geschreven door Adrian Willings.