De nieuwe VR-headset van de Oculus-oprichter zal je letterlijk doden

(Pocket-lint) - Oculus-oprichter Palmer Luckey heeft een nieuwe VR-headset gemaakt die gebouwd is om je hersenen te laten exploderen als je sterft in het spel dat je speelt.

In een duidelijk teken dat de Oculus-oprichter te veel tijd om handen heeft nu Meta zijn bedrijf bezit, heeft Luckey een letterlijke VR-headset des doods gemaakt. En hij is er nogal tevreden over.

Het idee is verrassend eenvoudig. Mensen zetten de headset op en als ze in-game sterven, ontploffen hun hersenen. "Wanneer een geschikt game-over scherm wordt weergegeven, vuren de ladingen, waardoor de hersenen van de gebruiker onmiddellijk worden vernietigd", zei hij in een blogpost. Groovy.

Dit alles is blijkbaar gebaseerd op een webcomic met een soortgelijke premisse, genaamd Sword Art Online. Mensen kregen een koptelefoon op en werden gedropt in een wereld waar ze moesten vechten tot de dood. Wie stierf, stierf. Luckey lijkt die ervaring te willen herscheppen, al kunnen we alleen maar aannemen dat het nooit het daglicht zal zien na deze blogpost.

"Het idee om je echte leven te koppelen aan je virtuele avatar heeft me altijd gefascineerd," zegt Luckey, eraan toevoegend dat "je meteen de inzet tot het maximale niveau verhoogt en mensen dwingt om fundamenteel opnieuw na te denken over hoe ze omgaan met de virtuele wereld en de spelers daarin". Dat is zeker een manier om het te zeggen.

Voorlopig lijkt dit iets te zijn dat Luckey gebruikt als een manier om wat van het geld dat Meta voor Oculus heeft overhandigd te besteden. Laten we hopen dat dat ook zo blijft. Misschien vasthouden aan de Oculus Quest 2 als je voorlopig een goede VR-tijd zoekt.

Geschreven door Oliver Haslam.