Xbox Cloud Gaming komt naar je Meta Quest 2

(Pocket-lint) - Meta heeft bevestigd dat het samenwerkt met Microsoft om Xbox Cloud Gaming naar een Meta Quest 2 bij jou in de buurt te brengen, hoewel het nog niet zegt wanneer.

Het nieuws kwam als onderdeel van een bredere reeks Meta Quest aankondigingen, waaronder de Meta Quest Pro, maar voor gamers draait het allemaal om de Xbox integratie.

Meta is weliswaar zeer terughoudend over het tijdschema voor de release, maar één ding weten we wel: je kunt je Xbox-controller aansluiten op de Quest 2 en games spelen op het enorme virtuele scherm van de Quest.

We weten ook dat je natuurlijk een Game Pass Ultimate-abonnement nodig hebt om dit te laten werken, en hoewel je cloud-gebaseerde Xbox-games in VR speelt, speel je niet echt VR-versies van die games. Ze zullen in twee dimensies zijn, net alsof je op je tv speelt. Toch is het een indrukwekkend idee en één dat we in werking moeten zien om er een oordeel over te vellen.

Wat de timing betreft, daar kan iedereen nu nog naar gissen. Meta zegt dat het nog niet klaar is om aan te kondigen wanneer Xbox Cloud Gaming beschikbaar zal zijn via de Meta Store, maar dat het hoopt eerder vroeger dan later meer informatie te kunnen delen met gamers en Meta Quest 2-bezitters.

Xbox Cloud Gaming was ook niet het enige gamenieuws dat werd aangekondigd. Ook speciale versies van Among Us, Marvel's Iron Man VR en meer komen te zijner tijd naar de Meta Quest Store. In feite kun je nu al sus handelen met je Meta Quest 2.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.