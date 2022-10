Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Op Meta Connect 2022 onthulde Meta's CEO Mark Zuckerberg de Meta Quest Pro.

Het bedrijf zegt dat het alles wat het heeft geleerd van zijn inspanningen met de Meta Quest 2 heeft gebruikt om een headset te maken die de Metaverse tot leven brengt.

Het doel is om mensen te helpen gemakkelijker contact te maken en samen te werken met anderen terwijl ze "meer aanwezig, productiever en meer jij" zijn.

256 GB opslag, 12 GB RAM en een Snapdragon XR2+ processor.

Snapdragon 662 mobiele processor per controller

Instelbaar IPD-bereik: 55-75 mm

De Meta Quest Pro belooft graphics van betere kwaliteit en een comfortabele headset die rijkere manieren biedt om te communiceren.

De Meta Quest Pro heeft een aantal upgrades om hem aantrekkelijk te maken, waaronder next-generation optics, verbeterde touch controllers, mixed reality integratie en meer.

Meta zegt dat de Quest Pro de eerste is in een nieuwe lijn headsets die het bedrijf plant. Met nieuwe technologieën die ontworpen zijn om je te helpen meer te doen in de Metaverse. Hij is gebouwd voor samenwerking en creativiteit en lijkt een interessant alternatief voor de HTC Vive Focus 3.

De headset biedt de "slankste vormfactor tot nu toe" met een superdunne set pancake lenzen aan de voorkant. Deze lenzen werken door licht meerdere keren te vouwen om het scherm 40 procent dunner te maken dan de Quest 2. De Quest Pro heeft ook een LCD-scherm dat 37 procent meer pixels per inch biedt dan de Quest 2, dat is vier keer de resolutie. Het zou ook 75 procent meer contrast hebben, met rijkere en levendigere kleuren.

Aan de achterkant bevindt zich een batterij met gebogen cellen, waardoor de headset perfect in balans is en comfortabel zit.

De headset heeft een open ontwerp waardoor je de wereld om je heen kunt zien, wat mogelijkheden biedt voor mixed-reality gebruik. Je kunt ook de lichtblokkering gebruiken voor een meer meeslepende ervaring.

De Quest Pro is ook de eerste headset die gebruik maakt van de nieuwe Qualcomm Snapdragon XR2+ processor, die speciaal geoptimaliseerd is voor VR. Die setup betekent 50 procent meer rekenkracht dan de Quest 2.

Dat is echter niet alles, want Meta zegt dat de controllers die bij de Quest Pro worden geleverd ook boordevol techniek zitten. De Meta Quest Pro touch controllers hebben elk drie camera's samen met een Snapdragon 662 mobiele processor per controller. Hierdoor kunnen de controllers hun eigen beweging volgen zonder afhankelijk te zijn van de headset, waardoor een bewegingsbereik van 360 graden mogelijk is.

Verbeterde haptiek in de controllers zorgt voor een groter bereik en preciezere feedback. Wat je ook aan het doen bent. Er is zelfs een stylus die kan worden toegevoegd aan de controllers om ze te veranderen in hulpmiddelen voor schrijven of schetsen in VR.

Voor het gemak wordt de Meta Quest Pro ook geleverd met zijn eigen oplaadstation voor zowel de headset als de controllers, zodat hij altijd klaar is als je hem nodig hebt.

Meta zegt dat het ook de front-facing camera's heeft geüpgraded voor betere passthrough en ook gebruikt in mixed reality. Er zijn naar binnen gerichte camera's om je gezichtsuitdrukkingen goed te vertalen in de Metaverse en daarbuiten.

Meta Quest Pro is nu beschikbaar voor pre-order voor $1.499 of £1.499 en wordt 25 oktober verzonden.

Geschreven door Adrian Willings. Bewerken door Chris Hall.