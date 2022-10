Alle Meta Quest 2 spellen aangekondigd op Meta Connect

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens het Meta Connect evenement onthulde het bedrijf een aantal nieuwe games die speciaal voor de Meta Quest 2 headset komen.

De Quest 2 is een van de meest populaire VR-headsets die er momenteel zijn en het is geen verrassing dat er een aantal geweldige gamesaan de bibliotheek worden toegevoegd.

Hier is een overzicht van de spellen die de moeite waard zijn:

Marvel's Iron Man VR

Binnenkort kun je je Meta Quest 2 headset opzetten en het iconische harnas van Iron Man aantrekken. Je reist de wereld rond en neemt het op tegen een hacker en zijn droneleger. Deze wordt gemaakt door Camouflaj en Endeavor One, samen met Sony Interactive Entertainment en Marvel Entertainment. Er wordt gezegd dat het een giller wordt voor Marvel fans met veel referenties waar ze van zullen genieten.

Bevolking: One Sandbox

Population One bestaat al een tijdje en is een populair multiplayer VR-spel gebleken. In december wordt het echter nog beter, want Population: One Sandbox uitrolt. Dit geeft gamers de mogelijkheid om hun eigen content te creëren met een sandbox die allerlei soorten bevat zoals een maanbasis, een Vikingdorp en meer.

Among Us VR

Als je Among Us geweldig vond, dan zul je blij zijn om te lezen dat Among Us VR snel dichterbij komt. Het wordt ook nog eens aangenaam betaalbaar. Als je hem nu pre-ordert kun je ook een in-game bonus item krijgen.

Zoals voorheen is het doel om samen met je team door de ruimte te blijven varen of om iedereen te verraden en complete onwetendheid te pleiten. Among Us VR ondersteunt maximaal 10 spelers en als je de originele game hebt gespeeld zal de VR-versie je zeer bekend voorkomen.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Hoofdstuk 2: Vergelding

The Walking Dead: Saints & Sinners is een geweldig uitstapje in het Walking Dead-universum. Binnenkort komt er een vervolg waarin je terug kunt gaan naar het door walkers geteisterde New Orleans en je een weg kunt sluipen terwijl je op jacht gaat naar buit.

Er wordt gezegd dat deze tweede tocht gevaarlijker zal zijn en dat de middelen ook schaarser zullen zijn, wat de hartverscheurende spanning alleen maar ten goede zal komen. Er is ook het extra gevaar van de Axeman:

"De Axeman is iemand met wie je te maken krijgt en is een deel van de reden dat ons spel Retribution heet," zegt Mark Domowicz, Game Director van Chapter 2: Retribution bij Skydance Interactive. "Zoals je misschien al vermoedde, zul je je hersens moeten gebruiken om uit te vinden hoe je met dit nieuwe niveau van bedreiging omgaat. Hij is eigenlijk een geweldig voorbeeld van hoe onze gameplay zich ontwikkelt voor Chapter 2. Het niveau van de uitdaging in het hele spel is zowel in omvang als in verscheidenheid toegenomen, en we kunnen niet wachten om te zien hoe onze Toeristen zullen omgaan met wat we ze voor de voeten werpen."

Behemoth

Van het team achter The Walking Dead: Saints & Sinners komt nog een game die zich afspeelt in een grimmige nieuwe wereld. Het is vanaf de grond opgebouwd voor VR en belooft een aantal survival avonturen. Skydance Interactive zegt dat het spel is gebouwd met behulp van elementen die het heeft geleerd over wat het betekent om te vechten voor je eigen overleving in VR. Dit zou het zeker interessant moeten maken.

