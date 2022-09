Meta Quest 3 lekt dat het een mixed reality headset is

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta Connect nadert snel en we verwachten een aantal grote aankondigingen en onthullingen van Meta over zijn plannen voor toekomstige VR-headsets.

We zagen een goede tease van waar het bedrijf aan werkt terug in juni en de Meta Quest Pro (voorheen aangeduid als Project Cambria) lekte ook eerder deze maand. Nu zijn er enkele Meta Quest 3 lekken online verschenen.

XR Hardware Analyst, Brad Lynch (aka SadlyItsBradley) heeft een video geplaatst die CAD renderings laat zien van de Meta Quest 3 aka "Project Stinson".

Volgens zijn bronnen zal de Meta Quest 3 in wezen een mix zijn van de aankomende Meta Quest Pro en de vorige Meta Quest 2 headset.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Er zijn enkele interessante hints in deze CAD renderings die suggereren dat de Meta Quest 3 een mixed reality headset wordt in plaats van een gemiddelde virtual reality headset. Het zal ook dezelfde pancake lenzen hebben die in de Meta Quest Pro zullen verschijnen. Deze zijn ook vergelijkbaar met die op de Pico headset die onlangs werd aangekondigd.

VR-gamers zullen blij zijn te horen dat er een handmatig instelbaar IPD-wiel op de headset komt, evenals een bump in interne opslag (tot 512GB) en RAM (12GB). Het zal ook worden opgewaardeerd met de nieuwere Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 chipset.

In tegenstelling tot de Meta Quest Pro zal de Meta Quest 3 geen oog- of gezichtsherkenning bevatten. Dit is waarschijnlijk een kostenbesparende maatregel, zodat het bedrijf de prijs van de Quest 3 laag en meer betaalbaar voor consumenten kan houden.

De verwachting is dat de Quest 3 in 2023 wordt gelanceerd en mogelijk horen we er binnenkort meer over op Meta Connect.

Geschreven door Adrian Willings.