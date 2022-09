Welke Quest 2 games ondersteunen 120Hz refresh rate?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Meta Quest 2 heeft al geruime tijd een 120Hz verversingssnelheid als experimentele functie. Deze snellere verversingssnelheid betekent in theorie een soepelere ervaring en minder kans op bewegingsziekte bij het spelen van VR-games.

In een recente Tweet onthulde John Carmack, Consulting CTO van Oculus VR, dat de 120Hz weergavemodus voortaan standaard wordt ingeschakeld:

120 fps is lange tijd een "experimentele functie" geweest op Quest 2, en we gaan het eindelijk standaard aanzetten. Elke app die 60 fps video afspeelt zou 120 fps weergave moeten overwegen -- het vermijdt de flikkering van 60 fps weergave, en maakt imperfect release tempo minder hard. - John Carmack (@ID_AA_Carmack) 5 september 2022

Niet alle spellen ondersteunen deze modus, wat goed is voor de levensduur van de batterij, maar minder goed als je de mogelijkheden van de Quest 2 ten volle wilt benutten.

Welke Quest 2 games ondersteunen 120Hz? Lees verder om erachter te komen.

Hoe controleer je of 120Hz geactiveerd is op je Quest 2?

Voordat je nagaat welke games 120Hz verversingssnelheid ondersteunen, is het de moeite waard om te controleren of de instelling beschikbaar en ingeschakeld is op je Quest 2.

Zorg ervoor dat je Meta Quest 2 is bijgewerkt tot de laatste firmware, als je dat nog niet hebt gedaan.

Zet dan je headset op en volg deze stappen:

Druk op de menuknop op de rechter controller Klik op het instellingen tandwiel in het snelle menu onderaan. Klik op het instellingen tandwiel bovenaan het scherm Zoek naar "experimenteel" en klik daarop Daar zou je de instelling voor 120Hz moeten vinden. Zorg dat die is ingeschakeld

Welke Quest 2 spellen ondersteunen 120Hz?

Je zult blij zijn te horen dat er een aantal games zijn die een verversingssnelheid van 120Hz ondersteunen. Het is aan de ontwikkelaars om ondersteuning toe te voegen, dus het is goed mogelijk dat er in de toekomst nog meer games verschijnen.

Toch zijn er enkele geweldige spellen die deze modus al ondersteunen op de Quest 2:

Superhot VR

Superhot VR is een van onze favoriete virtual reality games. Een tijdbrekende shooter die je het gevoel geeft als Neo uit de Matrix terwijl je kogels en slechteriken ontwijkt op weg naar de overwinning.

Racket Fury

U wilt uw tafeltenniswedstrijd niet verliezen omdat u een lage vernieuwingsfrequentie had en de bal niet zag aankomen. Dus ook dit is een logische keuze voor de 120Hz vernieuwingsfrequentie.

Elf Tafeltennis

Blijkbaar is er meer dan één tafeltennisspel met ondersteuning voor een snelle verversingssnelheid op de Quest 2. Eleven Table Tennis zou echter de meest realistische tafeltenniservaring zijn die je op het platform kunt krijgen, dus waarom zou je het niet proberen?

Echo VR

Echo VR is een free-to-play multiplayer game die zich afspeelt in zero gravity. Een van de populairste spellen op de Quest 2 en een briljant, snel spel dat perfect is voor 120Hz. Bovendien is het gratis, dus waarom zou je het niet proberen?

Gorn

Gorn is een van de domste en goorste vechtspellen die we hebben gespeeld. Een knotsgekke maar leuke game vol gegiechel en gezelligheid. Niet zo snel als sommige andere games, maar het is nog steeds een om te profiteren van de 120Hz mogelijkheden.

Synth Riders

Het is misschien niet zo populair als Beat Sabre, maar Synth Riders is een van de originele VR-ritmespellen op Quest en draait nu met een soepelere framerate dankzij 120Hz-ondersteuning.

Kubisme

Kubisme lijkt een vreemde keuze voor 120Hz, maar het werkt. Dit is een bedrieglijk eenvoudig puzzelspel met een ontspannen sfeer en 90 puzzels om te voltooien.

Beat Saber

Zoals je zou verwachten, ondersteunt ieders favoriete ritmegame een verversingssnelheid van 120Hz. Dus nu kun je lekker jammen en die blokjes stukslaan terwijl je een soepele en bevredigende ervaring ervaart.

Blaston

Hier is een vernuftig spel dat een tactisch trainingsoverlevingsspel is dat afhankelijk is van je bewegingen om te overleven. Waar elke beweging telt is het belangrijk om te zien wat er komt en vloeiende beelden te hebben.

Ironlights

Ironlights is een VR duelleergame waarin snelle en vaardige bewegingen de sleutel tot de overwinning zijn. Deze game biedt zowel single- als multiplayer ervaringen en haalt zeker het beste uit de soepele 120Hz actie.

Totdat je valt

Until you Fall wordt beschreven als een hack-and-slash roguelite met hectische gevechten waarbij je spreuken uitspreekt, zwaarden zwaait en ontwijkt. Weer een snel avontuur dat optimaal gebruik maakt van de snelle verversingssnelheid.

Bevolking één

Als je ooit een Battle Royale in virtual reality hebt willen spelen, dan is dit het. Zo'n hectisch avontuur kan voor sommigen echter een beetje misselijkmakend zijn, daarom is het goed nieuws dat deze ook 120Hz verversingssnelheid heeft.

Hyper Dash

Hyper Dash is een VR multiplayer team-based shooter met snelle en leuke actie en veel sprinten over de plaats (vandaar de naam). Logisch dat deze ondersteuning zou hebben voor 120Hz en het helpt echt.

Virtueel bureaublad

Virtual Desktop is handig wanneer u verbonden bent met uw gaming-pc in plaats van Oculus Link te gebruiken. Virtual Desktop ondersteunt 120Hz, wat betekent dat je PCVR-games kunt spelen terwijl je die verversingssnelheid optimaal benut. Dit opent dus zowel games op Steam als de Quest store.

Geschreven door Adrian Willings.