Zo stream je films en tv-programma's op je Meta Quest 2

(Pocket-lint) - De Meta Quest 2 is niet alleen bedoeld voor het spelen van virtual reality games, maar biedt je ook de mogelijkheid om alleen films te kijken. Door je favoriete VR-headset op te zetten kun je jezelf verplaatsen naar een virtuele ruimte met een veel groter scherm dan je waarschijnlijk thuis hebt.

Er zijn verschillende manieren om met de Quest 2 je favoriete tv-programma te bekijken of jezelf te verliezen in een film. Blijf dus bij ons om je te vertellen hoe je kunt beginnen.

Hoe stream je Netflix op je Quest 2

Als Netflix je favoriete streamingplatform is, dan is er goed nieuws: het is heel eenvoudig om Netflix-inhoud te bekijken op je favoriete virtual reality-headset. De eenvoudigste manier om dit te doen is om de Netflix-app te downloaden uit de winkel. Die is natuurlijk gratis. Je moet wel een Netflix-abonnement hebben om content te kunnen bekijken.

Met de Netflix-app ga je in een schilderachtige blokhut zitten met een absoluut enorm scherm waarop je content kunt bekijken. Het is groot en imposant en waarschijnlijk groter dan de tv in je woonkamer. Bovendien heeft het de extra bonus dat het je eigen privéscherm is, zodat niemand kan zien wat je kijkt. Volg deze stappen om te beginnen:

Druk op de menuknop op de rechter controller Klik op het oranje en witte shopping bag icoon (de winkel) onderaan. Klik op zoeken bovenaan het scherm Typ "Netflix" met behulp van het toetsenbord op het scherm Klik op de app en klik om hem te downloaden Eenmaal gedownload kun je hem openen via de apps knop (negen vierkantjes aan de rechterkant van het menu) Wanneer je de app hebt geopend moet je inloggen op je Netflix account Volg de instructies om daar in te loggen of in een browser buiten de headset als dat makkelijker is. Begin met kijken

Tijdens het kijken kun je ervoor kiezen om de log cabin achtergrond te behouden of over te schakelen naar "Void Theater" door op de knop linksboven in het scherm te klikken (op de schouw). Hierdoor kom je in een modus waarin je alleen het scherm ziet, omgeven door duisternis.

Je kunt er ook voor kiezen om het scherm te verplaatsen en de grootte ervan aan te passen via de opties. Zo kun je het kijken nog comfortabeler maken.

Uiteraard is dit een geweldige manier om Netflix te kijken, omdat je in bed kunt gaan liggen en het kunt doen of met gemak in de zitkamer of een andere kamer in je huis kunt kijken.

Hoe Amazon Prime video te streamen op de Quest 2

Amazon Prime-leden in de VS en het VK kunnen hun favoriete draagbare VR-headset aantrekken om Amazon Prime Video op hun eigen persoonlijke scherm te bekijken.

De Prime Video VR app geeft gebruikers toegang tot alle Amazon Prime Video content in een virtual reality kijkruimte. Je kunt al je favoriete Prime-programma's op dezelfde manier bekijken als normaal, maar dan op een groot, persoonlijk scherm.

Zet je VR-headset op, start de app en je wordt getransporteerd naar een virtuele stripstad waar je door alle beschikbare content kunt bladeren en shows of films kunt starten met een klik van je controller.

Zo krijg je een veel persoonlijkere en meer persoonlijke kijkervaring - je sluit de rest van de wereld buiten en gaat helemaal op in de video-inhoud. Het brengt ook de bioscoopervaring in je eigen huis zonder alle kosten van grote schermen, projectoren of surround sound-opstellingen.

Amazon Prime Video VR heeft ook een aantal video's in 360-graden VR-stijl beschikbaar om te bekijken. Volg deze stappen om te beginnen:

Druk op de menuknop op de rechter controller Klik op het oranje en witte winkelwagentje (de winkel) onderaan Klik op zoeken bovenaan het scherm Typ "Prime Video VR" Klik op de app en klik om deze te downloaden Eenmaal gedownload kun je hem openen via de apps knop (negen vierkantjes aan de rechterkant van het menu) Laad de app en log in met je Amazon Prime accountgegevens Geniet van

Inhoud streamen met Bigscreen op je Quest 2

Bigscreen is een gratis app die je kunt gebruiken op je Quest 2. Met deze app kun je gemakkelijk in je eigen virtuele theater duiken. Bigscreen kan op verschillende manieren worden gebruikt, niet alleen om tv en films te kijken. Je kunt er ook dingen mee doen zoals het op afstand bekijken van je desktopscherm en het bijwonen van virtuele klaslokalen of virtuele sociale ervaringen.

Het is ook mogelijk om Bigscreen te gebruiken om veel verschillende inhoud te bekijken. U kunt uw scherm ook delen met vrienden voor een privé kijkervaring.

De eenvoudigste manier om met Bigscreen te kijken is met remote desktop:

Download en installeer eerst de Bigscreen app door in de store op je Quest 2 te zoeken. Eenmaal daar, klik op de remote desktop optie Ga ondertussen op je PC naar de Remote Desktop site in je browser en download daar de app Open de app op je computer en koppel hem aan je VR app. Daarna hoef je alleen nog maar je favoriete streamingdienst of videosite in je browser te laden en terug te gaan om te kijken.

Bigscreen is ideaal als u inhoud van Hulu, Paramount+ of Disney+ wilt bekijken. Volg gewoon de bovenstaande stappen en laad de relevante sites in de browser van je keuze.

Hoe YouTube bekijken op je Quest 2

Zoals je hebt begrepen, zijn er veel mogelijkheden om video's te bekijken op je Quest 2. Een andere mogelijkheid is YouTube. Er is een speciale YouTube VR-app die je kunt downloaden in de winkel.

Met deze app kun je alle gebruikelijke YouTube-content bekijken waar je normaal gesproken je tanden in zet. Het geeft je ook toegang tot alle 360-graden en VR-content die beschikbaar is op YouTube.

Er is ook veel door gebruikers gegenereerde content, dus laad de app en ga kijken.

Geschreven door Adrian Willings.