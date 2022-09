Hoe games delen op je Meta Quest 2

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wist je dat het mogelijk is om games en apps te delen op je Quest 2?

Meta heeft het zo gemaakt dat je games kunt delen op twee Meta Quest 2 headsets, waardoor familieleden dezelfde games kunnen spelen zonder ze twee keer te moeten kopen.

Dit is niet bij alles het geval, want ontwikkelaars van games en apps moeten zich aanmelden voor de deelmogelijkheden om gebruikers toegang te geven. Maar in de meeste gevallen kun je deze gids volgen om gemakkelijk te beginnen met het delen van games.

Hoe delen aanzetten op de Quest 2

Om games te delen op een Quest 2, moet je eerst de primaire account zijn op de headset. Dan moet daar een sub-account worden aangemaakt om toegang te verlenen tot de spellen. Dit is prima als je een nieuwe headset hebt waarmee je games wilt delen, bijvoorbeeld als je er een cadeau hebt gekocht voor een familielid. Maar als er al een account en games op de headset staan , dan is een fabrieksreset nodig, wat problemen kan opleveren.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Met dat in gedachten is de eerste stap om games te delen het aanmaken van een extra account op de Quest 2 waarmee je wilt delen.

Hoe maak je een sub-account aan op de Meta Quest 2?

De eerste stap is toegang krijgen tot de Quest 2 waarmee je wilt delen en inloggen op je Meta account. Je moet dan een sub-account toevoegen om toegang te verlenen. Volg daarvoor deze stappen:

Zet je headset aan en zet hem op Druk op de menuknop op de rechter controller om het menu te openen Klik op de klok linksonder om de snelle instellingen te openen Klik op instellingen Zoek de accountinstellingen en klik daarop Klik om een account toe te voegen Laat de ander inloggen op zijn account en voeg het toe aan de headset

Zet app delen aan in de Quest 2 instellingen

Wanneer de sub-account is toegevoegd aan de betreffende Quest 2 kun je vervolgens het delen aanzetten door deze stappen te volgen:

Zet je headset aan en zet hem aan Druk op de menuknop op de rechter controller om het menu te openen Klik op de klok linksonder om de snelle instellingen te openen Klik op instellingen Klik op accounts Zoek dan naar de knop om app delen in te schakelen en druk daarop.

Als dat is gebeurd, heeft het secundaire account toegang tot al je apps en games. De saves en spelvoortgang worden echter gekoppeld aan het sub-account, wat betekent dat er geen interferentie is met je eigen spelvoortgang.

De sub-account kan wel games en apps kopen, maar die worden niet gedeeld met de hoofdaccount of andere extra accounts op de headset.

Ook het gebruik van deze sharing techniek heeft andere implicaties, die officieel werden opgemerkt door Meta:

"Je kunt nog steeds op meerdere apparaten tegelijk inloggen. U kunt echter niet dezelfde account gebruiken om dezelfde app op meerdere apparaten tegelijk uit te voeren. Verschillende accounts kunnen tegelijkertijd toegang krijgen tot een gedeelde app op meerdere headsets, waarbij je in gedachten moet houden dat je App Sharing op dit moment slechts op één apparaat kunt inschakelen."

Hoe zit het met multiplayer games?

Deze game sharing voor Quest 2 is niet echt bedoeld voor multiplayer games. Je kunt het meestal niet gebruiken om hetzelfde spel op twee verschillende headsets te draaien en samen aan een multiplayergame deel te nemen.

Het is echt bedoeld om toegang tot single-player ervaringen afzonderlijk mogelijk te maken zonder het spel twee keer te kopen.

Geschreven door Adrian Willings.