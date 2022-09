Hoe een spel terugbetalen op de Meta Quest 2

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je een spel hebt gekocht voor je Meta Quest 2 en spijt hebt na de aankoop, dan is er goed nieuws, want je kunt je geld terugvragen.

Er zijn veel goede spellen voor Meta Quest 2, maar soms is het moeilijk om te weten of je iets leuk gaat vinden voordat je het geprobeerd hebt. Net als bij games die je op Steam koopt, heeft Meta een behoorlijk goed terugbetalingsbeleid voor games. Het is dus in sommige gevallen mogelijk om je geld terug te krijgen. Blijf bij ons om uit te vinden hoe.

Voldoe je aan de vereisten van het terugbetalingsbeleid?

Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling van je Quest 2, moet je eerst aan de nodige vereisten voldoen. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat je niet in aanmerking komt. Om in aanmerking te komen moet je:

Het spel of de app in totaal minder dan twee uur gebruikt hebben.

De terugbetaling binnen 14 dagen na aankoop aanvragen

Hoe een terugbetaling aanvragen voor je Quest 2

Om een terugbetaling aan te vragen, open je eerst de app op je smartphone. Start de Meta Quest app op je Android telefoon of een Apple iPhone om te beginnen. Volg dan deze stappen:

Klik op de menuknop rechtsonder in de app Klik daar op de instellingen knop Zoek dan naar de aankoop geschiedenis optie Klik daarop en zoek het spel dat je wilt terugbetalen Klik daarop en je zou een optie moeten zien om "terugbetaling aan te vragen".

Op dit punt kan het zijn dat het spel of de app niet in aanmerking komt voor terugbetaling, zo niet dan kun je je verzoek indienen en wachten op feedback.

Zodra je een terugbetaling hebt aangevraagd kun je het spel niet meer gebruiken en het kan wel zeven dagen duren voordat je hoort of je verzoek is goedgekeurd. Je kunt echter altijd in de instellingen van de aankoopgeschiedenis kijken wat de status van je verzoek is.

Als het verzoek om terugbetaling wordt goedgekeurd, krijg je het geld terug via dezelfde methode die je voor de aankoop hebt gebruikt. Dit kan meer tijd toevoegen aan het terugbetalingsproces, afhankelijk van de aanbieder van de betalingsdienst.

Een terugbetaling aanvragen voor een geschenkspel

Het is ook mogelijk om een terugbetaling aan te vragen voor een cadeau op je Quest 2.

Als een vriend een spel voor je heeft gekocht dat niet goed werkt of waar je geen plezier aan beleeft, kun je het geld terugvragen. Je moet dan wel aan dezelfde criteria voldoen als voor een terugbetaling. Je mag het dus niet langer dan twee uur hebben gebruikt en je moet binnen 14 dagen na de oorspronkelijke aankoop een verzoek tot terugbetaling indienen.

Als je een terugbetaling aanvraagt voor een cadeau en het wordt goedgekeurd, wordt het geld teruggestuurd naar de persoon die je het cadeau heeft gegeven.

Om een terugbetaling voor een cadeau aan te vragen, open je de Meta App op je telefoon en volg je deze stappen:

Klik op de menuknop rechtsonder in de app. Klik daar op de instellingen knop Klik op manage gifts en selecteer "redeemed". Zoek de app of het spel dat je wilt terugbetalen en klik erop Klik op "verzoek tot terugbetaling".

Net als bij het aanvragen van een terugbetaling voor games die je hebt gekocht, kan het zeven dagen duren voordat het verzoek is verwerkt en langer voordat het geld aan de schenker is teruggegeven.

Wat als de terugbetaling wordt geweigerd?

Soms wordt uw terugbetaling geweigerd of valt u buiten de termijn omdat u vergeten bent een terugbetaling aan te vragen en de 14 dagen verstreken zijn.

Als je vindt dat je een terugbetaling verdient omdat je een spel hebt gekocht dat gewoon niet werkt of vol zit met bugs en andere problemen, dan is er misschien nog wel een weg te bewandelen. Als je vastzit, kun je hier contact opnemen met de Meta-klantenservice en om hulp vragen.

Kijk voor meer informatie bij het Meta Quest/Rift Content Refund Policy.

