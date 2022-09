Meta Quest 2 bijwerken: tips om de firmware van uw headset eenvoudig bij te werken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta brengt regelmatig updates en verbeteringen uit voor de Meta Quest 2 om deze nog bruikbaarder te maken. Als u de nieuwste functies wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw Quest 2 up-to-date is.

Er zijn verschillende manieren om dit te doen, dus volg onze handleiding om aan de slag te gaan.

Automatisch updaten van uw Quest 2

De Quest 2 is ontworpen om zo gebruiksvriendelijk mogelijk te zijn. Dus als er een nieuwe software update is, zou je gemakkelijk je headset moeten kunnen updaten en toegang moeten hebben tot de nieuwste functies.

Om het automatisch updaten te laten werken moet u:

De Quest 2 headset moet opgeladen en ingeschakeld zijn

De headset moet verbonden zijn met Wi-Fi

De headset moet wakker zijn en niet slapen

Als u de Quest 2 regelmatig gebruikt, dan zou hij up-to-date moeten zijn, ervan uitgaande dat hij verbonden is met uw Wi-Fi thuis. Als hij om wat voor reden dan ook niet update, dan kunt u dit altijd handmatig doen.

Update uw Quest 2 met de Meta Quest app

Een manier om uw Meta Quest 2 handmatig te updaten is door gebruik te maken van de Meta Quest app voor een Android telefoon of een Apple iPhone.

Wanneer u de app laadt en zowel de telefoon als de Quest 2 zijn verbonden met hetzelfde netwerk dan zou u een melding moeten zien als de firmware van uw headset verouderd is. Volg de stappen op uw toestel om uw Quest 2 handmatig te updaten.

Hoe kunt u uw Quest 2 handmatig updaten?

Indien nodig kunt u uw Quest 2 handmatig updaten via de instellingen van de headset. Dit kan handig zijn als de automatische updates niet werken of als u er zeker van wilt zijn dat u de laatste firmware heeft.

Zorg er eerst voor dat de headset aan staat en verbonden is met uw Wi-Fi-thuisnetwerk, volg dan deze stappen:

Druk op de menuknop op de rechter controller Klik op het instellingen tandwiel in het snelmenu onderaan Klik op het instellingen tandwiel aan de bovenkant van het scherm Klik dan op systeem linksboven in het menu Zoek daar naar software update en klik op de update knop als je kunt

Als u op de knop kunt klikken om een update te downloaden, zorg er dan voor dat u de headset aan laat staan en op een plat oppervlak laat liggen, zodat het updateproces kan doorgaan.

In deze instellingen kunt u ook zien welke versie van de software u momenteel gebruikt en deze vergelijken met de versie die officieel door Meta is uitgebracht.

Geschreven door Adrian Willings.