Hoe reset u uw Meta Quest 2 in de fabriek om problemen te verhelpen of uw gegevens te wissen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Meta Quest 2 is al lang een van onze favoriete VR-headsets, maar als je er een hebt en je hebt problemen of je wilt hem gewoon verkopen, dan moet je misschien een fabrieksreset uitvoeren.

Een fabrieksreset kan helpen bij eventuele problemen en kan ook persoonlijke gegevens wissen waarvan je niet wilt dat andere mensen erbij kunnen.

Het proces om een fabrieksreset uit te voeren op uw Meta Quest 2 is vrij eenvoudig. Dus blijf bij ons terwijl we u door de stappen leiden.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Hoe reset je Quest 2 met je telefoon

Voordat je begint is het goed om te weten dat het resetten van je Quest 2 al je gedownloade games zal verwijderen en al je persoonlijke informatie zal verwijderen. Dus wees er zeker van dat dit is wat je wilt doen voordat je begint met het proces.

Een van de manieren om je Meta Quest 2 in de fabriek te resetten is met de Oculus app op je telefoon. Of die app nu op een Android telefoon staat of op een Apple iPhone. Als de app al verbonden is met je Quest 2 en beide apparaten zitten op hetzelfde Wi-Fi netwerk dan is dit proces eenvoudig:

Open eerst de Meta Quest app op uw smartphone Klik dan op de menu knop rechtsonder Tik dan op apparaten Selecteer uw Meta Quest 2 in het drop-down menu en scroll naar beneden naar geavanceerde instellingen Klik daarop en vervolgens op fabrieksreset

Fabrieks reset met je headset

Als u liever een fabrieksreset uitvoert met uw Quest 2 direct, kunt u dat ook doen.

Zorg ervoor dat uw headset uit staat Houd de aan/uit-knop en de volumeknop tegelijkertijd ingedrukt totdat je het opstartscherm op de headset ziet Gebruik de volumetoetsen om door het menu te gaan en selecteer fabrieksreset Druk op de aan/uit-knop om het te selecteren Gebruik de volumetoets om akkoord te gaan met de reset en klik op de aan/uit-knop om het proces te starten

Geschreven door Adrian Willings.