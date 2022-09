Meta Quest 2 naar je TV casten zodat anderen je kunnen zien spelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Geloof het of niet, de Meta Quest 2 kan meer zijn dan een eenzame ervaring. Terwijl je je vermaakt in VR kun je je beeld delen op je TV zodat anderen kunnen zien hoe het plezier zich ontvouwt.

Sommige van de beste Quest 2-ervaringen zijn nog leuker als anderen meekijken. Zelfs als ze alleen maar lachen als je het niet opneemt tegen hordes ondoden of je timing mist in Beat Saber. Als je om beurten speelt, wordt de ervaring nog leuker.

Je Quest 2 naar je tv casten is ook vrij eenvoudig. Je hebt wel een Google Chromecast-apparaat of een tv met castingfunctie nodig. Als je al video's van je telefoon naar je tv kunt casten, dan ben je er klaar voor.

Hier zie je hoe je je Meta Quest 2 naar je tv kunt casten, zodat anderen je gemakkelijk kunnen zien spelen.

Zo start je casting Quest 2 op je televisie

Ervan uitgaande dat je je Chromecast of casting-ready TV al hebt aangesloten en aangezet, is het vrij eenvoudig om te beginnen met het casten van je Quest 2 op je televisie:

Zorg ervoor dat zowel uw TV als uw Quest 2 verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi netwerk. Met uw Quest 2 headset op drukt u op de Oculus knop op de rechter controller. Dat zal het menu oproepen. Klik dan op de witte pijl in het roze vakje. Klik op cast linksboven in het volgende menu dat verschijnt. Zoek de betreffende TV in de lijst met apparaten. Het kan zijn dat je dan de verbinding op je PC moet bevestigen Tik dubbel op uw hoofden om pass through te activeren om erachter te komen of neem de headset af om te bevestigen. Veel plezier!

Naast uw TV ziet u dat er ook andere opties zijn om uw Quest 2 te casten. Je kunt ervoor kiezen om naar een PC te casten en in een browser te kijken. Hiervoor moet je eerst naar de Oculus site gaan en inloggen. Maar dit geeft je de mogelijkheid om te casten op een desktop of laptop in plaats van je televisie.

Je kunt ook casten naar de Oculus-app op je telefoon.

Stoppen met casten

Als je klaar bent kun je stoppen met casten door dezelfde stappen te volgen:

Klik op de Oculus knop op de rechter controller. Klik in het menu op de knop Delen. Klik op de knop casten en klik op om het casten te stoppen. U kunt ook de aan/uit-knop op de headset ingedrukt houden en op de knop klikken om de headset uit te schakelen.

Geschreven door Adrian Willings.