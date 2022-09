Meta Quest Pro lekt online uit met unboxing video

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We hebben de afgelopen maanden het een en ander gehoord over de volgende VR-headset van Meta. We hebben onlangs vernomen dat de Meta Quest Pro (voorheen Project Cambria genoemd) waarschijnlijk ergens in oktober 2022 zal verschijnen. Hoogstwaarschijnlijk zal het worden onthuld tijdens Meta Connect 2022.

Het is dan ook logisch dat er andere lekken en informatie zijn doorgedruppeld.

Nu heeft iemand een unboxing video gepost van de Quest Pro nadat hij ontdekte dat hij was achtergelaten in een hotel. Zectariuz Gaming deelde een filmpje op Facebook van de Quest Pro met "NOT FOR RESALE - ENGINEERING SAMPLE" duidelijk gemarkeerd op de doos.

Volgens de oorspronkelijke poster werd de doos ontdekt achtergelaten in het hotel waar ze werken. De ontdekte headset lijkt zeker op de renders en andere lekken die we eerder hebben gezien.

Van wat we kunnen zien heeft de nieuwe headset drie externe tracking camera's aan de voorkant en een aan elke kant. Ook de controllers zijn vernieuwd, want de klassieke ringen van de Quest 2 zijn vervangen door een meer gestroomlijnd ontwerp.

Er is nog niet veel officieel bekend gemaakt over de headset, al weten we wel dat hij aanzienlijk duurder zal zijn dan de Quest 2. Meta heeft intern ook gezegd dat de headset een "prosumer / industrial-grade mixed reality" apparaat zal worden. Dus de specs moeten hopelijk overeenkomen met de prijs en concurreren met apparaten zoals de HTC Vive Focus 3.

We zullen hopelijk meer te weten komen tijdens Meta Connect 2022 in oktober.

Geschreven door Adrian Willings.