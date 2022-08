Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Facebook moederbedrijf Meta heeft Meta accounts gelanceerd. Het is een nieuw inlogsysteem voor Quest- en Rift-gebruikers, waarmee ze toegang kunnen krijgen tot hun VR-headsets zonder dat ze een Facebook- of Instagram-account nodig hebben. De update wordt geleidelijk wereldwijd uitgerold, aldus Meta. Hier is een gids over hoe je een Meta-account kunt maken of overschakelen naar een Meta-account zodra de optie voor jou beschikbaar wordt.

Vanaf augustus 2022 heb je geen Facebook- of Instagram-account meer nodig om in te loggen op Quest- en Rift VR-headsets. "Dit zal iedereen meer keuze geven over hoe je tevoorschijn komt in de metaverse", legde Meta CEO Mark Zuckerberg uit in een Facebook post. Als je de optie om een Meta-account (en vervolgens een Meta Horizon-profiel) aan te maken niet meteen ziet, zou je de update "binnenkort" moeten krijgen, volgens de blogpost van Meta.

Als je een trotse nieuwe eigenaar bent van een Quest-headset en deze wilt gebruiken met je e-mail in plaats van Facebook of Instagram, is het installatieproces super eenvoudig. Download de Oculus mobiele app op je iOS- of Android-apparaat en zet je VR-headset aan om te beginnen.

Je krijgt eerst een code voorgeschoteld om je VR-headset te koppelen aan de Oculus-app. Je krijgt dan de optie om je aan te melden met Facebook of Instagram. Je kunt ook een Meta-account aanmaken via e-mail. Door de optie Meta-account te kiezen, heb je geen Facebook- of Instagram-account meer nodig om je Quest te gebruiken.

Je kunt je nog wel aanmelden bij die diensten zodat je misschien gebruik kunt maken van het Messenger platform, maar het is niet verplicht. Nadat je een Meta-account hebt aangemaakt, word je doorgestuurd naar de instellingen van je Meta Horizon-profiel. Kies een weergavenaam, gebruikersnaam en profielfoto.

Pas je privacy instellingen aan naar open voor iedereen, vrienden en familie, of alleen.

Quest gebruikers: Ga naar meta.com/setup om te beginnen

Ga naar meta.com/setup om te beginnen Rift gebruikers: Ga naar meta.com/websetup om aan de slag te gaan

Als je een bestaande Quest of Rift VR headset gebruiker bent die inlogt via je Facebook account, dan moet je wachten tot je een update ontvangt in de Oculus mobiele app. Zodra die arriveert, zal de app je doorverwijzen naar meta.com/setup als je een Quest gebruikt of meta.com/websetup als je een Rift gebruikt. Daar kun je een Meta account aanmaken, en je zult de optie zien om Facebook te verwijderen en in plaats daarvan je e-mail te gebruiken.

Als je overschakelt naar een Meta-account (in plaats van in te loggen met Facebook of Instagram), mag er niets verloren gaan. Je aankopen, vrienden en spelvoortgang worden automatisch overgezet naar je nieuwe account. Als je echter je Facebook- en Instagram-accounts verwijdert, kun je uiteraard geen Messenger gebruiken of vrienden zoeken op het platform.

Zodra je een Meta-account aanmaakt, word je doorgestuurd om een Meta Horizon-profiel aan te maken, compleet met een gebruikersnaam die je kunt gebruiken in Meta's eigen metaverse.

Als je Quest of Rift VR-headset momenteel is gekoppeld aan een Oculus-account, moet je je registreren voor een Meta-account om het apparaat na 1 januari 2023 te kunnen blijven gebruiken.

Geschreven door Maggie Tillman.