Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta heeft aangekondigd dat zijn Meta Quest 2 VR-headset vanaf 1 augustus 2022 een forse prijsverhoging krijgt.

De Meta Quest 2 (voorheen bekend als Oculus Quest 2) is een draadloze headset met een behoorlijke bibliotheek aan games en apps. Hij kost momenteel 299 dollar voor het 128GB-model en 399 dollar voor het 256GB-model (299 en 399 pond in het Verenigd Koninkrijk), maar krijgt vanaf begin volgende maand een prijsstijging van 100 dollar.

Om de klap te verzachten zal Meta "voor een beperkte tijd" een gratis exemplaar van Beat Saber bijleveren.

Alle Meta Quest 2 accessoires en gereviseerde units zullen ook in prijs verhoogd worden.

Aangezien je nog een paar dagen hebt voor de prijsstijging, kun je nog steeds een Meta Quest 2 voor de huidige prijs bemachtigen bij verschillende retailers.

squirrel_widget_5865714

Meta legt de verhoging uit als noodzakelijk om het bedrijf in staat te stellen te blijven investeren in virtual reality: "We hebben miljarden dollars geïnvesteerd om een bloeiend VR-ecosysteem te helpen koesteren. Nu maken we een verandering die ons zal helpen om te blijven investeren voor de lange termijn en de VR-industrie vooruit te blijven stuwen met de beste hardware in zijn klasse, games boordevol actie en baanbrekend onderzoek op weg naar echte next-gen apparaten," zei het in een verklaring.

De prijzen zullen stijgen in alle regio's waar de headset verkrijgbaar is. We wachten echter nog op de definitieve prijzen voor het Verenigd Koninkrijk en Europa.

Geschreven door Rik Henderson.