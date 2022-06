Meta VR prototypes geplaagd door Zuckerberg

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Eerder in 2022 leerden we dat Meta's Reality Labs maar liefst 10 miljard dollar heeft uitgegeven aan virtual reality. Nu heeft Meta CEO Mark Zuckerberg laten zien waar het bedrijf aan werkt met een tease van verschillende VR prototypes.

Deze blik op waar Reality Labs aan heeft gewerkt, laat zien waar het bedrijf dat geld aan heeft uitgegeven en hoe de toekomst van VR eruit zou kunnen zien.

We weten al dat de Meta Quest 2 ongelooflijk populair is. Hij staat regelmatig bovenaan de hardware-enquêtes van Steam als de meest gebruikte VR-headset op de pc en vorig jaar brak hij verkooprecords en werden er meer dan 10 miljoen exemplaren verkocht. Het is dus geen verrassing dat Meta werkt aan toekomstige headsets om hem op te volgen.

Tijdens een virtuele rondetafel liet Meta CEO Mark Zuckerberg een aantal VR prototypes zien waar het bedrijf aan heeft gewerkt. Deze verschillende headsets vertegenwoordigen de roadmap van het bedrijf naar de toekomst van baanbrekende VR headsets.

Terwijl we toewerken naar de metaverse, onderzoeken we hoe we een virtual reality displaysysteem kunnen ontwikkelen waarbij wat je in je headset ziet net zo levendig en gedetailleerd is als de fysieke wereld. Mark Zuckerberg deelde net de details hier https://t.co/jinbBB4stF pic.twitter.com/toxEcYABT8- Meta Newsroom (@MetaNewsroom) June 20, 2022

Deze apparaten, met de codenamen Butterscotch, Starburst, Holocake 2 en Mirror Lake, zijn nog lang niet klaar voor gebruik door consumenten, maar laten wel zien wat Reality Labs wil bereiken en wat het probeert te creëren.

De prototypes vertegenwoordigen ook de poging van het bedrijf om verschillende doelen voor virtuele realiteit te bereiken. Butterscotch, bijvoorbeeld, is gericht op het creëren van een beeldscherm van bijna-retina-kwaliteit met een high-end resolutie. Die resolutie zou niet alleen 2,5 keer hoger zijn dan die van de Quest 2, maar ook helder genoeg zodat gebruikers gemakkelijk de 20/20-zichtlijn op een oogkaart kunnen zien.

Butterscotch is het nieuwste prototype voor netvliesresolutie en zou met 55 pixels per graad een netvliesresolutie benaderen. Het bedrijf zegt echter dat er geen beeldschermen zijn die retinale resolutie in het volledige gezichtsveld kunnen ondersteunen, dus heeft het team het gezichtsveld verkleind en een hybride lens gemaakt om aan die behoefte te voldoen.

Mark Zuckerberg en Reality Labs hoofdwetenschapper Michael Abrash spraken ook over het belang van scherptediepte. Daarom wil het bedrijf varifocale technologie implementeren in deze VR-prototypes.

Dit werkt door gebruik te maken van eye-tracking technologie om te zien waar de gebruiker kijkt en vervolgens de lenzen dynamisch te bewegen om te helpen met de focus van de lens. Dit werkt op een vergelijkbare manier als de lens van een camera en helpt bij het aanpassen van het beeld.

Vervormingscompensatie in real time wordt ook gebruikt om ervoor te zorgen dat datgene waarnaar de gebruiker kijkt, scherp is. Met dit prototype heeft het bedrijf gebruikerstests uitgevoerd om te zien hoe mensen het in de echte wereld zouden doen. Het resultaat is minder vermoeide ogen en een betere algemene ervaring. Meta werkt al sinds 2017 aan deze tech en heeft sindsdien liquid crystal lenzen toegevoegd en voortgeborduurd op zijn onderzoek om een meer overtuigende diepte van focus in virtual reality te creëren.

Deze logica helpt ook bij de algehele prestaties van de headset. Als het apparaat alleen hoeft weer te geven wat in focus is in de hoogste kwaliteit, dan zal het perifere zicht van de gebruiker niet zo veel verwerkingskracht vereisen. Hierdoor blijven de prestaties beperkt, waardoor de batterij van een draadloze headset minder lang meegaat of de temperatuur van de headset lager wordt, omdat deze anders te warm wordt en oncomfortabel gaat aanvoelen.

Meta is zich duidelijk bewust van de noodzaak om alle functies van de headset in balans te brengen om de best mogelijke resultaten te bereiken en tegelijkertijd iets te creëren dat comfortabel, toegankelijk, betaalbaar en bevredigend is in het gebruik.

Meta zegt dat een ander belangrijk kenmerk van toekomstige VR-apparaten HDR zal zijn. Als een VR-scherm helder is, zullen de kleuren beter tot hun recht komen en zal het geheel overtuigender en meeslepender zijn. Op dit moment heeft de Quest 2 een piekhelderheid van ongeveer 100 nits, maar het bedrijf mikt op veel meer.

Een ander prototype, met de codenaam Starburst, is gericht op het maken van een high-end HDR-scherm voor VR. Momenteel maakt het gebruik van felle lampen achter de panelen om hoge niveaus van maar liefst 20.000 nits aan helderheid te bereiken. Starburst is op dit moment naar verluidt "wild onpraktisch" omdat het zo zwaar is dat er handvatten nodig zijn om het op te houden en te gebruiken, maar het maakt deel uit van de geplande iteraties voor de toekomst.

Al deze verschillende prototypes zijn voorzien van verschillende technologieën die het bedrijf uiteindelijk hoopt terug te brengen tot iets dat meer consumentvriendelijk is en alle technologie combineert in één compact pakket.

Holocake 2 is een experimenteel apparaat waarvan Meta beweert dat het de "dunste en lichtste" VR-headset is die het ooit heeft gebouwd. Het gebruikt twee verschillende technologieën om het licht te maken. Ten eerste maakt hij gebruik van holografieën van lenzen. Dit zijn "opnames" van wat er gebeurt als er licht op valt in plaats van klassieke lensontwerpen. Deze holografische optiek kan dus platter zijn dan traditionele lenzen. Holocake 2 maakt ook gebruik van gepolariseerde reflectie voor licht dat het oog zal raken. Het apparaat kan dus dunner en lichter zijn.

Holocake 2 vereist echter een laser en die zijn momenteel te duur voor een redelijk betaalbare headset. Als de technologie er eenmaal is, is er een "duidelijk pad naar zonnebrilachtige VR-schermen".

Mirror Lake is een andere headset in de maak, maar wel eentje die zich op dit moment nog slechts in de conceptfase bevindt. Het doel van deze headset is dunne, platte en lichte technologie verpakt in een comfortabel VR-apparaat.

Michael Abrash legde uit dat Mirror Lake "...laat zien hoe een compleet next-gen displaysysteem eruit zou kunnen zien..." maar het is op dit moment nog slechts een concept.

Het is dus duidelijk dat Meta veel dingen in de pijplijn heeft. Er zijn geen bevestigde headsets van deze demo die we op korte termijn kunnen verwachten, maar we weten wel dat Project Cambria in de maak is en later in 2022 zal verschijnen.

Geschreven door Adrian Willings.