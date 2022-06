Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta heeft een visie geopperd over hoe de toekomst van headsets eruit zou kunnen zien met een conceptvisie van een slanke headset die wordt gebruikt voor trainingsdoeleinden.

Het bedrijf heeft een pagina op zijn site vrijgegeven met de titel "De impact van de Metaverse" en op die pagina heeft het bedrijf verklaard dat het "...ongelooflijke dingen aan het bouwen is voor de metaverse". Die dingen omvatten de technologie om mensen te verbinden met nieuwe virtuele ervaringen. Die ervaringen omvatten meeslepende training, zoals een chirurg ingewikkelde operaties laten oefenen in virtual reality.

In de begeleidende video zien we een chirurg in opleiding met een futuristische slanke headset die een stuk slanker is dan de Meta Quest 2 en zelfs veel geavanceerder lijkt dan Project Cambria.

Samen met de headset, dragen ze ook kleine vingerhoed-achtige apparaten op al hun vingers, vermoedelijk om de vingertoppen te volgen en bewegingen te vertalen in VR.

Dit zijn waarschijnlijk toekomstige meer geavanceerde versies van de Haptic Gloves die het bedrijf eerder heeft laten zien. Hoewel deze duidelijk veel futuristischer zijn en waarschijnlijk niet op korte termijn werkelijkheid zullen worden.

Natuurlijk is dit slechts een tipje van de sluier van hoe de toekomst van VR en de metaverse eruit zou kunnen zien, niet iets dat het bedrijf op dit moment waarschijnlijk zal produceren. Van wat we kunnen vertellen, is het de bedoeling om verschillende ervaringen te creëren voor iedereen, training voor werknemers, educatieve ervaringen voor studenten en meeslepende avonturen om ons te helpen ontsnappen aan de realiteit.

Wij zien in ieder geval uit naar een toekomst van gestroomlijnde VR zonder kabels of koorden die je bewegingen beperken en realtime hand- en vingertracking voor een "echt" gevoel van de VR-wereld. Spannende dingen in het verschiet.

Geschreven door Adrian Willings.