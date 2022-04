Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van haar jaarlijkse Quest Gaming Showcase heeft Meta onthuld dat er een interessante nieuwe game naar de Quest 2 headset komt - een multiplayer Ghostbusters VR titel.

Het spel kreeg een snelle pre-rendered trailer die bedoeld is om een gevoel te geven voor het soort co-op shenanigans dat het zou kunnen bieden, die je hieronder kunt bekijken.

nDreams, de ontwikkelstudio achter het project, heeft al wat VR-ervaring na het maken van Far Cry VR: Dive Into Insanity, een ervaring die je terugbracht naar de wereld van Far Cry 3's iconische schurk Vaas.

Dit nieuwe spel zal echter ambitieuzer zijn, niet in het minst omdat je online met vrienden zult kunnen spelen in de nieuwe setting van San Francisco.

Er schijnt een behoorlijk lange campagne te zijn die je alleen of met vrienden kunt spelen, in plaats van een competitieve modus, wat wij interessant vinden. We zullen moeten wachten om meer te weten te komen, hoewel - de trailer bevat geen echte gameplay dat we kunnen onderscheiden.

De trailer eindigt ook niet met een vage releasedatum, dus het kan nog wel even duren voordat het spel echt speelbaar is. Als dat gebeurt, zal het alleen op de nieuwere generatie Quest 2 zijn, niet op de originele Quest.

Geschreven door Max Freeman-Mills.