Je kunt binnenkort je Oculus-fitnessstatistieken bijhouden in Apple Health en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Meta heeft aangekondigd dat je binnenkort je fitnessactiviteit vanaf je Meta Quest 2-headset gemakkelijker kunt volgen via je telefoon.

Het bedrijf weet dat veel mensen hun Quest 2-headset gebruiken om fit te blijven. Calorieën verbranden in verschillende high-intensity games en ervaringen zoals FitXR, Supernatural, Lifeboxer en Beat Saber. Diezelfde gebruikers willen ook bijhouden hoeveel tijd ze in de ervaringen hebben doorgebracht, hoeveel calorieën ze hebben verbrand en de algemene voortgang.

Beste Oculus Quest- en Quest 2-games: topervaringen die het waard zijn om te bezitten voor deze draadloze VR-headsets

Aankomende Oculus Quest- en Quest 2-games: VR-ervaringen om op te letten

Die gegevens zijn beschikbaar via de Oculus Move-tracker, maar die zit in de headset en is niet ergens anders beschikbaar. Dat gaat veranderen, want volgende maand kun je op meer manieren toegang krijgen tot die gegevens, onder meer via Apple Health .

Ten eerste kun je je Oculus Move-app verbinden met de mobiele Oculus-app . Van daaruit kun je je statistieken synchroniseren, inclusief trainingsgegevens, verbrande calorieën en tijd doorgebracht in VR. U kunt die statistieken vervolgens op uw telefoon bekijken en gemakkelijker vergelijken met andere activiteiten.

iOS-gebruikers kunnen die gegevens ook synchroniseren met de Apple Health-app en vervolgens eenvoudig de voortgang volgen op elke Apple iPhone , iPad of Apple Watch zonder deze handmatig in te voeren.

Het bedrijf heeft duidelijk gemaakt dat dit allemaal opt-in is. Zo deel je niet ineens je fitnessgegevens met Facebook, Instagram en moet je ervoor kiezen om deze te koppelen aan Apple Health.

Als u op zoek bent naar meer plezier en fitness in VR, zijn er tal van suggesties:

Geschreven door Adrian Willings.