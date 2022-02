Oculus Quest 2-lek suggereert dat ondersteuning voor body-tracking eraan komt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Oculus Quest 2 is een van de meest populaire VR-headsets die er zijn, maar als het gaat om bewegingsregistratie, is deze momenteel beperkt tot alleen hand- en hoofdbewegingen.

Dat zal echter niet lang het geval zijn, aangezien een afbeelding die door UploadVR is gespot, suggereert dat body-tracking in de nabije toekomst kan worden toegevoegd.

Het lek komt nadat Meta wijzigingen heeft aangebracht in de Unity Development Resources voor de Quest 2 en een screenshot heeft toegevoegd met de Oculus SDK met een vervolgkeuzemenu voor 'Body Tracking Support'.

Meta verwijderde de afbeelding natuurlijk snel, maar niet voordat VR-fans met arendsogen een screenshot hadden gepakt.

We denken dat het vooral moeilijk zou zijn om body-tracking te implementeren op de huidige Quest 2-headset, vanwege de plaatsing van de camera's.

Hoewel de Quest 2 twee naar beneden gerichte camera's heeft, betekent hun plaatsing dat ze het lichaam van de gebruiker alleen echt kunnen zien als ze zitten en iets naar beneden kijken.

Het is waarschijnlijker dat we deze functie zien op de aankomende Quest Pro- of Project Cambria -headsets, misschien zelfs een op zichzelf staand apparaat vergelijkbaar met de Vive Tracker 3.0 .

Gezien Meta's focus op de metaverse en meeslepende technologieën, is het geen verrassing dat het deze richting opgaat.

Een goede body-tracking opent een wereld aan mogelijkheden voor VR- en AR-ervaringen , we zijn benieuwd waar het eindigt.

Geschreven door Luke Baker.