Pak een aantal geweldige Quest-games met tot wel 50% korting

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een Meta Quest-headset bezit en een koopje hebt gedaan, dan is dit het moment, want er zijn enkele deals die de komende dagen de moeite waard zijn.

In de Meta Quest Store (voorheen bekend als de Oculus Store) is er van nu tot 28 november een Black Friday- uitverkoop met kortingen tot 50 procent .

Zoals we onlangs hebben besproken, kun je momenteel een Quest 2 krijgen met een voucher van £ 50 / $ 50 op verschillende plaatsen, waaronder Amazon. Als je liever wat games hebt, kun je momenteel een Quest 2 met £ 50/$ 50 game-tegoed rechtstreeks van de officiële site krijgen.

Hieronder staan enkele van onze favoriete spellen uit de uitverkoop. Degene die we hebben geprobeerd en die we ten zeerste aanbevelen.

The Walking Dead: Saints & Sinners - bespaar 30% Ga op avontuur in de gruwelijke wereld van de Walking Dead. Vecht tegen zombies in virtual reality terwijl je op zoek bent naar materialen om te overleven. Aanbieding bekijken

Arizona Sunshine - bespaar 38% Arizona Sunshine is een van onze favoriete VR-games en het is heel leuk. Nog aantrekkelijker met korting. Aanbieding bekijken

Superhot VR - bespaar 20% Superhot VR is als geen ander VR-spel dat je eerder hebt gespeeld. Ontzettend leuk en nu ook een absoluut koopje. Aanbieding bekijken

Trover redt het universum - bespaar 41% Trover Saves the Universe is zeker niet voor schijnheiligen. Maar is hilarisch. Zou je iets minder verwachten van de makers van Rick and Morty? Aanbieding bekijken

Be sure to check the rest of the store for even more deals as there are plenty of games on offer.