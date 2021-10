Oculus Quest Pro lekt voor Facebook Connect

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben de laatste tijd een paar plagen van Oculus gehad over de prototype VR-headsets waar het bedrijf aan werkt. Nu is de volgende release van het bedrijf mogelijk gelekt.

Er wordt gesuggereerd dat dit lek de Oculus Quest Pro laat zien. Een headset waar we al een tijdje op wachten. De lekken lijken ook opmerkelijk veel op de prototype-headset die eerder deze maand werd geplaagd door Facebooks vice-president van VR Andrew Bosworth.

Het is logisch dat we lekken beginnen te zien, aangezien we een aantal verschillende aankondigingen van zowel Oculus als Facebook verwachten tijdens Facebook Connect later deze maand.

De plagen van de nieuwe Quest-headset zijn gekomen via Twitter-gebruiker Bastian, die een aantal videos heeft gepost die de op avatars gebaseerde ervaringen lijken te laten zien die we in VR met het nieuwe apparaat kunnen zien.

Quest Pro / Seacliff [thread]



gevonden door Samulia in de Seacliff-firmware pic.twitter.com/0pGODx2HCp — Bastian :D (@Basti564) 24 oktober 2021

Deze videos lijken legitieme demonstraties van de gebruikerservaring bij het gebruik van de headset in verschillende instellingen. De eerste toont een gebruiker die zijn avatar aanpast en vervolgens, het meest interessante, zijn bewegingen nauwkeurig nagebootst door de avatar.

De tweede lijkt een gebruiker te laten zien die een nieuwe stijl Oculus-controller hanteert om te communiceren met de virtuele wereld.

Je zult merken dat deze nieuwe controller de trackingring lijkt te missen die eerder op Oculus Rift- en Oculus Quest-controllers verscheen. Real-world afbeeldingen van deze controllers zijn onlangs ook online gelekt . Dus deze twee lekken bevestigen elkaar in ieder geval.

De andere videos lijken interessant genoeg te zijn om die controllers te laten zien die op een soort draadloos oplaadstation zitten en worden gebruikt voor productiviteitstaken. Terwijl een andere video gamers laat zien die samen Beat Saber spelen en vervolgens naar een virtuele bioscoop gaan om ook samen inhoud te bekijken.

Er gebeuren genoeg interessante dingen met Oculus en we hopen op 28 oktober meer te weten te komen over deze potentiële nieuwe headset op Facebook Connect.