Facebook is van plan om Oculus VR-workouts te integreren in Apple Health

(Pocket-lint) - Facebook kan gebruikers van zijn Oculus VR-headsets binnenkort toestaan om trainingsgegevens te integreren met Apple Health .

Volgens een rapport van Bloomberg geeft code die door een voormalige iOS-ontwikkelaar in de Oculus-app is ontdekt, aan dat de virtual reality-gigant gebruikers wil helpen bij het loggen van gegevens van het Oculus Move-fitnessplatform.

Dit zou betrekking hebben op statistieken zoals calorieverbranding en trainingsminuten van ondersteunde games, waarbij de code verwijst naar de gebruiker die trainingsgegevens kan bekijken op een headset die eerder was opgeslagen in Apple Health.

Dat is alle informatie die er nu is, maar het feit dat Facebook en Oculus dit soort functies intern overwegen, is niet verwonderlijk, gezien de recente lancering van Oculus Move.

Het zou ook een logische volgende stap zijn, naast de vele apparaten en apps van derden die al kunnen worden gesynchroniseerd met de gezondheidshub van Apple.

Elke mogelijke integratie met Apple Health is natuurlijk geenszins gegarandeerd, zelfs niet met code die hint naar de komst ervan, maar het is een kleine functie die zou helpen het Move-platform te verbeteren en te legitimeren.

Hoewel het platform nog in de kinderschoenen staat en nog steeds wordt ondersteund door een breed scala aan games, wordt fitness door VR-giganten zoals Oculus en Vive steeds vaker gezien als de volgende grens om te veroveren.

De HTC Vive Air - een concept van een fitness-first VR-headset - is onlangs uitgelekt, met een aantal ontwerpelementen die naar verwachting in toekomstige modellen zullen voorkomen.

Of we Oculus een vergelijkbare route zien gaan met zijn hardware valt natuurlijk nog te bezien, maar het is al duidelijk dat het door wil gaan met fitnessgerelateerde functies in zijn software.