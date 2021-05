Met de Oculus Quest-update kun je jezelf opnemen in virtual reality

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oculus werkt voortdurend aan software-updates om de gebruikerservaring van zijn assortiment headsets te verbeteren. Die verbeteringen omvatten zaken als het toevoegen van de mogelijkheid om draadloos te spelen , het in kaart brengen van je echte omgeving en meer.

Oculus is nu van plan het voor gebruikers gemakkelijker te maken om inhoud te maken. Met de nieuwste v29 software voor Quest en Quest 2 headsets , zult u in staat zijn om VR gameplay footage en zelf vast te leggen op hetzelfde moment.

Met de functie Live Overlay-casten kun je je echte zelf over de virtuele realiteit heen plaatsen. Je hebt een Apple iPhone XS of nieuwere iPhone nodig , samen met de headset en de nieuwste versie van de app om aan de slag te gaan. Dan moet je de camera van de telefoon tijdens het spelen op jezelf richten en dan zou je behoorlijk interessante beelden moeten kunnen vastleggen.

Het Live Overlay-systeem toont in wezen beelden van de gebruiker die in het kader staat van wat ze in VR zien. Als zodanig is het niet zo indrukwekkend als zoiets als Oculus Mixed Reality Creator Tool, die in plaats daarvan laat zien dat de gebruiker interactie heeft met de omgeving, maar dat systeem veel meer hardware nodig heeft (inclusief een groen scherm) om te kunnen werken.

Je kunt ook je stem opnemen via de ingebouwde microfoon van de headset terwijl je je gamesessies opneemt, dus je zou in staat moeten zijn om een paar mooie clips te maken.

U kunt er hier meer over lezen . Deze update wordt langzaam uitgerold, dus maak je geen zorgen als je er nog geen toegang toe hebt.

Het is ook de moeite waard om te zien dat Oculus nog steeds hard werkt aan het verbeteren van handvolging voor ontwikkelaars en gebruikers:

