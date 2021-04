Met de Oculus Quest 2-update kun je binnenkort pc VR-games draadloos spelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met Oculus Link speel je al een tijdje PC VR-games op de Oculus Quest 2, maar binnenkort kun je dit ook draadloos doen.

In een officiële blogpost heeft Oculus een aantal interessante wijzigingen aangekondigd die via een software-update aan de Oculus Quest 2 komen. Deze omvatten native 120 Hz vernieuwingsfrequentie-ondersteuning, een nieuwe "Infinite Office" -functie en het meest interessante is de draadloze pc-gamingmodus.

Beste Oculus Rift- en Oculus Rift S-games en -ervaringen

Beste Oculus Quest- en Quest 2-games: topervaringen die het waard zijn om te bezitten voor deze draadloze VR-headsets

Oculus Air Link, zoals het wordt genoemd, stelt Oculus Quest 2-bezitters in staat om Oculus Rift-compatibele games draadloos te spelen, zonder dat ze rechtstreeks op een gaming-pc hoeven te worden aangesloten. Dit betekent dat je nog steeds draadloos kunt gamen in VR, maar een veel bredere catalogus met games kunt spelen.

Oculus Air Link wordt om te beginnen een experimentele modus voor de Quest 2 en je moet v28 van de software zowel op je pc als op de Quest 2 gebruiken om deze te kunnen gebruiken. Vervolgens hebt u via Wi-Fi toegang tot pc VR-games.

Oculus merkt wel op dat je een "sterk en veilig wifi-netwerk" nodig hebt voor de beste ervaring en idealiter binnen 6 meter van je router moet zijn. De gaming-pc waarmee u bent verbonden, moet ook up-to-date zijn. Zoals je zou verwachten, heeft het ook nog steeds de voorkeur om de bedrade Oculus Link-configuratie te gebruiken voor de hoogst mogelijke beeldkwaliteit, maar het is geweldig om draadloos als een optie te hebben.

Het bedrijf zegt dat Oculus Air Link "binnenkort" zal worden uitgerold. Om toegang te krijgen, moet je de Oculus-app op je pc downloaden en installeren. Ga vervolgens naar instellingen in de app, klik op Beta-instellingen en klik om Air Link in of uit te schakelen. Ga in de headset naar instellingen, navigeer naar de experimentele instellingen en activeer daar ook Air Link.

Naast Oculus Air Link wireless gaming, rolt Oculus ook enkele andere updates uit.

Dit is een nieuwe functie die is ontworpen om het gemakkelijker te maken om in VR te werken en tegelijkertijd productief te zijn. Eerder dit jaar maakte het bedrijf het mogelijk om Bluetooth-muizen binnen VR te gebruiken, nu kun je met Infinite Office ook je toetsenbord gebruiken.

Dit is weer een nieuwe experimentele functie waarmee je een virtuele versie van je bureau in VR kunt maken. Net als de vorige update waarmee je je bank in VR in kaart kunt brengen, kun je met de Infinite Office-update het bureau als onderdeel van je grensruimte houden, zodat de headset het onthoudt.

squirrel_widget_4460158

Oculus werkt ook samen met Logitech om gebruikers ook toegang te geven tot toetsenborden in VR. De Logitech K830 is het eerste Quest 2-compatibele toetsenbord waarmee gebruikers kunnen zitten en werken. Nogmaals, dit is een experimentele instelling die je moet inschakelen, maar verder zou het het gemakkelijker moeten maken om de headset te gebruiken voor veel meer dan alleen gamen.

Bij de lancering had de Oculus Quest 2 een verversingssnelheid van 72 Hz. Dat veranderde later toen het bedrijf 90Hz-ondersteuning in de thuisomgeving uitrolde en het vervolgens ook voor ontwikkelaars inschakelde. Nu komt er 120Hz-ondersteuning.

Wanneer de update arriveert, kunnen gebruikers de vernieuwingsfrequentie van 120 Hz inschakelen in de experimentele functies. Ontwikkelaars zullen dan ondersteuning ervoor in hun eigen games moeten opnemen. Games die werken met hogere framesnelheden, met snelle bewegingen, zullen hier het grootste voordeel van hebben. Het zou dus weer een fantastische toevoeging aan de headset moeten zijn.

Al deze updates worden "geleidelijk" uitgerold volgens het officiële bericht, dus het kan even duren voordat het op je headset verschijnt, maar er komen goede dingen naar degenen die wachten.

Geschreven door Adrian Willings.