(Pocket-lint) - Oculus, eigendom van Facebook, heeft aangekondigd dat het in april de eerste "Oculus Gaming Showcase" zal organiseren, met "nooit eerder vertoonde beelden van een aantal niet-uitgebrachte games en een paar verrassingen in de winkel". Hier is hoe je de showcase zelf kunt bekijken online, plus wat u van het evenement kunt verwachten.

De Oculus Gaming Showcase begint op 21 april 2021 om 15:00 uur PT.

Hier zijn een paar verschillende lokale tijden ter referentie:

US West: 15:00 uur PT

15:00 uur PT US Oost: 18:00 ET

18:00 ET Londen: 23.00 uur

23.00 uur Parijs: 12.00 uur (22 april)

12.00 uur (22 april) Tokio: 7 uur s ochtends (22 april)

7 uur s ochtends (22 april) Delhi: 3: 3 uur (22 april)

3: 3 uur (22 april) Beijing: 6 uur (22 april)

De Oculus Gaming Showcase wordt gestreamd op Twitch , Facebook en YouTube. We zullen de bovenstaande stream insluiten wanneer deze beschikbaar komt.

Facebook heeft geplaagd dat we zullen horen van ontwikkelaars van Cloudhead Games, Ready At Dawn en ILMxLab - en ze zullen nieuws delen over Pistol Whip, Lone Echo II en Star Wars: Tales from the Galaxys Edge. Het evenement dat alleen digitaal is, zal naar verwachting een reeks aankondigingen over Oculus VR-games bevatten.

Houd er rekening mee dat Oculus een van de beste VR-systemen beschikbaar maakt. De Oculus Quest 2 is ook een van de meest betaalbare VR-headsets. Het is draadloos en heeft geen pc nodig om te werken, maar het bevat nog steeds voldoende hardware om enkele van de geweldige VR-games te spelen . Draadloze VR is heerlijk en geeft je veel vrijheid. Andere hoogtepunten, zoals hand-tracking, inside-out tracking (dus geen externe sensoren), passthrough-cameras en een slim bewakingssysteem maken Quest 2 ongelooflijk leuk.

Geweldige beelden, uitstekende audio en de mogelijkheid om meer aan te sluiten en meer te spelen met Oculus Link maken Quest 2 nog specialer.

Geschreven door Maggie Tillman.