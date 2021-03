Is er een Oculus Quest Pro aan de horizon?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is niet lang geleden dat de Oculus Quest 2 werd gelanceerd, maar nu lijkt het erop dat er op een gegeven moment hints kunnen komen voor een nieuwe, krachtigere headset.

Tijdens een Instagram AMA (Ask Me Anything) -sessie plaagde Andrew Bosworth, vice-president van Augmented en Virtual Reality van Facebook, het potentiële bestaan van een nieuwe en verbeterde Oculus Quest Pro.

Toen een kijker een vraag plaatste die luidde: "Waarom kan Oculus geen 600 $ -headset maken en de beste specificaties zoals Quest Pro 3 enz. Plz plaatsen", antwoordde Bosworth door te zeggen "Quest Pro, huh? Interessant", voordat hij naar de camera knipoogde.

Hoewel dit nauwelijks een solide bevestiging is van een nieuwe headset, is het niet al te onredelijk om te geloven dat het een mogelijkheid is. Het lijkt er tenslotte op dat de Oculus Quest 2 behoorlijk succesvol is geweest.

Het is niet verwonderlijk dat dit een van de handigste manieren is om een aantal behoorlijk goede VR-games te spelen zonder dat je een speciale gaming-pc of het gedoe van externe volgcameras nodig hebt.

Desondanks heeft de Quest 2 niet de nieuwste en beste Qualcomm Snapdragon-processor onder de motorkap en kan deze mogelijk worden verbeterd met modernere hardware.

De toevoeging van mooiere hardware is een andere vraag die ook in de AMA-sessie opkwam. Toen een andere gebruiker vroeg naar de mogelijkheid van eye-tracking-technologie in de toekomst, maakte Bosworth duidelijk dat Facebook er al een tijdje naar aan het kijken was. Hij zei ook dat "... het is iets dat we in een toekomstige headset zullen passen" en merkte op dat het gebruikt zou kunnen worden om "... de prestaties drastisch te verbeteren door alleen dingen weer te geven die binnen het gezichtsveld van de fovea vallen."

Interessante dingen inderdaad.

Met de recente bevestiging door Sony van de PSVR 2-headset lijkt het erop dat de concurrentie ook aan het opwarmen is. Dit betekent dat er genoeg redenen zijn voor Facebook om niet op zijn lauweren te rusten. Het geeft game-ontwikkelaars ook een stimulans om ook in de toekomst meer inhoud te produceren.

Geschreven door Adrian Willings.