(Pocket-lint) - Het Oculus Guardian-systeem is altijd een geweldige manier geweest om uw veiligheid in virtual reality te garanderen. Nu wordt het verbeterd met een nieuwe functie waarmee je je bank in kaart kunt brengen en in de VR-wereld kunt brengen, zowel als object als als toevoeging aan de virtuele grens.

Traditioneel kunt u met het Guardian-systeem de grenzen van uw speelruimte in kaart brengen, zodat u een veilig virtueel gebied kunt creëren om in te gamen. Dat systeem creëert vervolgens een zichtbare virtuele grens wanneer u aan het gamen bent, waardoor u niet tegen echte objecten of tuimelen over dingen.

Tenzij u de doorvoercameras gebruikt, weet u waarschijnlijk nog steeds niet precies waar u zich in de kamer bevindt als u midden in het gamen bent. Nu lijkt het erop dat Oculus werkt aan een handige update voor de nabije toekomst. Dit omvat ook het kunnen toevoegen van uw bank aan die ruimte.

Upload VR-rapporten dat je met geactiveerde experimentele functies je bank in VR kunt tekenen door een kant ervan aan te raken met je controller en er vervolgens een rechthoek overheen te tekenen. Dit is handig omdat het u niet alleen een herkenningspunt binnen de virtuele grens geeft, maar ook betekent dat u weet waar de bank zich bevindt als u wilt gaan zitten.

Zittend op de virtuele bank (en de echte) zet de headset ook in de bankmodus. Ideaal als je genoeg hebt van spelen op kamerschaal en een pauze nodig hebt of games wilt veranderen in iets minder intens.

Eenmaal in kaart gebracht, verschijnt die virtuele bank ook in Oculus Home als een eenvoudige toevoeging aan je virtuele huis.

Deze update wordt momenteel schijnbaar uitgerold en sommige gebruikers hebben gemeld dat ze er toegang toe hebben door experimentele functies in de instellingen in te schakelen.

Geschreven door Adrian Willings.