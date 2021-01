Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oculus heeft aangekondigd dat het van plan is om twee van de meest gevraagde functies voor de Oculus Quest 2 uit te rollen. Dat omvat zowel inloggen voor meerdere gebruikers als de mogelijkheid om apps op één apparaat te delen.

Het idee hier is dat als je een Quest 2 bezit en deze met anderen in je huishouden wilt delen, je secundaire accounts kunt toevoegen om prestaties, spelvoortgang en meer gescheiden te houden.

Deze nieuwe update komt in eerste instantie als experimentele functie ergens in februari en je moet je hiervoor aanmelden als je het eens wilt proberen. Oculus merkt op dat het van plan is om het op een later tijdstip ook uit te rollen naar eigenaren van de originele Oculus Quest .

Oculus legt uit dat om meerdere gebruikers op één Quest 2 te laten spelen, de primaire eigenaar de extra accounts moet autoriseren. Op deze manier kunnen maximaal drie extra gebruikers toegang krijgen tot het spel op de Quest 2.

Een hoogtepunt van deze opstelling is dat de primaire gebruiker er ook voor kan kiezen om zijn inhoud te delen met de andere gebruikers van de headset. Dit werkt echter niet in beide richtingen, aangezien de extra gebruikers hun inhoud niet kunnen delen met de primaire gebruiker of andere gebruikers van de headset, zelfs niet als ze die inhoud op die headset hebben gekocht. Maar je kunt tenminste games spelen zonder de spaarpunten van andere mensen te verpesten.

Dat is het goede nieuws, het slechte nieuws is dat elke extra gebruiker zal moeten inloggen met zijn eigen individuele Facebook-account om gebruik te kunnen maken van het multi-user login-systeem.

De Facebook-inlogvereiste is al een probleem voor velen, dus dit is misschien meer zout voor die wond, maar John Carmack, Oculus CTO heeft onlangs duidelijk gemaakt dat dat inlogsysteem niet verandert:

FB-login verdwijnt niet. Gezien het klimaat verwacht ik niet dat mensen het geloven, maar FB neemt privacy buitengewoon serieus. Het zal waarschijnlijk een decennium duren, net als bij de beveiligingsrenaissance van Microsoft, voordat het echt door het publiek wordt erkend. - John Carmack (@ID_AA_Carmack) 11 januari 2021

Hij heeft ook gezegd dat er in de toekomst veel software-updates voor Quest 2 zullen zijn om te verbeteren, dus er is genoeg om naar uit te kijken.

De update wordt verwacht op 13 februari.

