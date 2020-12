Dit is misschien wel het beste Quest 2-accessoire dat je kunt kopen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Oculus Quest 2 is geweldig, maar de batterijduur is dat niet en aansluiten om op te laden is een gedoe. De kans is groot dat wanneer je je geweldige draadloze VR-headset niet gebruikt, je deze hebt aangesloten, klaar voor de volgende spelsessie.

Anker heeft een oplaadstation uitgebracht dat niet alleen het gedoe wegneemt om uw Quest 2 klaar te houden voor actie, maar ook helpt om de controllers volledig te laten werken. Bovendien fungeert hij ook als een leuke kleine plek om uw headset op te bergen wanneer deze niet wordt gebruikt.

Het toepasselijk genaamde oplaadstation voor Oculus Quest 2 is blijkbaar gelanceerd, maar er is zo veel vraag naar dat het al niet op voorraad is en in plaats daarvan is gemarkeerd als pre-order.

Het pakket wordt geleverd met oplaadbare batterijen voor de controllers en nieuwe op maat gemaakte batterijdeksels, wat betekent dat je niet constant de AA-batterijen in de controllers hoeft te vervangen om te blijven gamen. Schuif ze gewoon in het dock en geef ze een boost, klaar voor de volgende keer.

Het dock heeft ook een magnetische USB-C-connector om ook met de oplaadpoort van de Quest 2-headset om te gaan. Laat de headset in het dock vallen en die connector klikt op zijn plaats om de headset weer op te laden. Anker zegt dat je binnen twee en een half uur een volledige lading van zowel de headset als de controllers kunt verwachten.

Geschreven door Adrian Willings.