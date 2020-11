Oculus Quest 2-updates voegen native 90Hz-ondersteuning, calorietracking en meer toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen de Oculus Quest 2 voor het eerst werd gelanceerd, kregen we te horen dat deze VR-headset op een gegeven moment ondersteuning zou bieden voor een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz.

Oculus heeft nu aangekondigd dat er een update beschikbaar is voor de headset die native ondersteuning voor 90Hz toevoegt over het hele platform. Dit betekent dat zolang de game-ontwikkelaars het ondersteunen, je vloeiendere visuele ervaringen kunt krijgen met deze draadloze headset dan met de originele Quest.

Oculus zegt dat de eerste games die deze updates krijgen SUPERHOT , Echo VR , Beat Sabre , Vacation Simulator , Job Simulator , Racket: Nx en Space Pirate Trainer zullen zijn . In de toekomst zullen er ook meer volgen.

Zoals ook eerder beloofd, komt Oculus Link ook uit de bèta met verbeterde ondersteuning. Wanneer je je Oculus Quest 2-headset aansluit op een VR-gaming-pc, zul je "een verscheidenheid aan visuele kwaliteitsverbeteringen" kunnen waarderen, waaronder verbeterde opties voor vernieuwingsfrequenties (72Hz, 80Hz en 90Hz).

Natuurlijk maakt de draadloze vrijheid van de Quest 2 hem ideaal voor fitnessgames (calorieën verbranden is gemakkelijk met hectische games zoals FitXR, Beat Saber en ook de verschillende zombieschieters). En als je je Quest 2 hebt gebruikt om fit te blijven, dan zul je blij zijn te horen dat er nu een nieuwe fitnesstracker op systeemniveau is waarmee je kunt bijhouden hoe lang je actief bent geweest en hoeveel calorieën je hebt gebrand in alle games en apps.

Veel goed nieuws voor eigenaren van Quest 2.

Geschreven door Adrian Willings.