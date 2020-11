Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Elite-riem voor de Oculus Quest 2 is bedoeld als een verbetering van het comfort ten opzichte van de standaardriemopstelling, maar sommige gebruikers hebben gemeld dat de riem breekt. Er zijn een aantal rapporten over Reddit en elders met gebruikers die klagen over het breken van de Elite Strap en Elite Battery strap .

Oculus heeft schijnbaar kennis genomen van deze problemen en mensen die de band vooraf hebben besteld, krijgen nu e-mails waarin staat dat hun bestelling is vertraagd:

"We nemen contact met u op om u te laten weten dat we uw Quest 2 Elite-band met batterij en draagtas niet op de geschatte verzenddatum kunnen verzenden. We onderzoeken enkele kwaliteitsrapporten van klanten en hoewel we denken dat dit van invloed is op een zeer kleine percentage Elite Strap-accessoires, is het belangrijk voor ons dat we onze klanten altijd de best mogelijke ervaring bieden met onze producten, dus hebben we tijdelijk de verzendvoorraad vanuit onze distributiecentra gepauzeerd terwijl we dit onderzoeken ... "

Het bedrijf zegt dat het denkt dat dit probleem slechts een klein aantal apparaten zal treffen, maar het neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat gebruikers de best mogelijke ervaring krijgen. Bestellingen worden geannuleerd en beide versies van de Elite Strap zijn momenteel gemarkeerd als "niet beschikbaar" in de Oculus-winkel .

We zullen moeten afwachten wat er hier gebeurt.

Geschreven door Adrian Willings.