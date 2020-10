Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In augustus kondigde Oculus aan dat het hebben van een Facebook-account een verplichte vereiste zou zijn voor toekomstig gebruik van Oculus-producten, inclusief de Quest 2 .

Die vereisten lijken sommige gebruikers onnodige hoofdpijn te bezorgen. Vooral als je met meer dan één headset speelt.

In het weekend leek Oculus-ondersteuning een Reddit-gebruiker te vertellen dat het gebruik van hetzelfde Facebook-account met meer dan één Oculus-apparaat ertoe kan leiden dat dat Facebook-account wordt geblokkeerd omdat het in strijd is met de Servicevoorwaarden van Facebook:

"Met de eenmaking van Oculus- en Facebook-accounts zou je waarschijnlijk niet langer twee headsets kunnen hebben, aangezien dit in strijd zou zijn met de Servicevoorwaarden van Facebook.

Hoewel u op beide computers kunt inloggen op uw primaire account, kan er slechts één headset tegelijk actief zijn op het account. "

Dit impliceerde dat het gebruik van een combinatie van een Oculus Quest 2 en Rift S tegelijkertijd met hetzelfde Facebook-account tot ernstige problemen zou leiden. Dubbel zo voor de Quest 2, waar de Facebook-login een verplichte vereiste is en een Facebook-ban deze nutteloos zou maken . Niet ideaal als je gewoon iets doet als een gast een van je apparaten laten gebruiken voor een lokale multiplayeractie, waarna het account wordt afgesloten.

Gelukkig corrigeerde het bedrijf snel zijn eerste bericht:

Het idee is dat mensen hun headset en in aanmerking komende apps eenvoudig kunnen delen met vrienden of familie, terwijl ze hun informatie gescheiden houden. We zullen hier binnenkort meer over hebben. - Oculus-ondersteuning (@OculusSupport) 25 oktober 2020

Oculus benadrukte ook dat het eraan werkt om het voor gebruikers mogelijk te maken om in te loggen met meerdere Facebook-accounts op een apparaat, waardoor ze in de toekomst gemakkelijker kunnen worden gedeeld. Toch kunnen we dit aan een ander toevoegen in een lange reeks kinderziektes met het nieuwe apparaat en de nieuwe inlogvereisten. Om nog maar te zwijgen over het feit dat u al uw games kunt verliezen als u uw account verliest.

