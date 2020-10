Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is schijnbaar de week voor problemen met de Oculus Quest 2 , waarbij sommige meldingsproblemen met Facebook-accounts worden verbannen en anderen zeggen dat hun VR-headset er gewoon op gaat slapen.

Zowel Reddit-gebruikers als die op de Oculus-forums hebben problemen gemeld waarbij de headset tijdens het gebruik gewoon in de slaapstand gaat.

Dit is vooral een probleem wanneer je de VR-headset gebruikt om videos te bekijken, in plaats van games te spelen. Die gebruikers merken schijnbaar dat de Quest 2 na een paar minuten in slaap valt wanneer ze Netflix , Amazon Prime , YouTube, Big Screen of een andere soortgelijke app gebruiken.

Oculus heeft op Reddit verklaard dat het op de hoogte is van het probleem en het probeert te corrigeren:

"Ons team is momenteel op de hoogte van een probleem waardoor de headset in de slaapstand valt bij het bekijken van videos op sommige apps. Onze technici werken nog aan een oplossing. We stellen uw geduld en begrip op prijs!"

Helaas lijkt het erop dat er geen perfecte manier is om het probleem zelf op te lossen. Gebruikers hebben al verschillende dingen geprobeerd, waaronder het aanpassen van de instellingen, het resetten van de headset en het aanpassen van de automatische slaapstandinstellingen zonder succes. Een oplossing is het regelmatig bewegen van een controller of je hoofd tijdens het kijken, wat natuurlijk niet ideaal is.

Hopelijk heeft Oculus binnenkort een oplossing.

