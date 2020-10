Sommige Oculus Quest 2-bezitters kunnen de headset niet gebruiken vanwege Facebook-verboden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de vereisten voor eigendom van Oculus Quest 2 is dat je nu een Facebook-account nodig hebt om in te loggen en je VR-apparaat te gebruiken. Dit veroorzaakt al problemen, zo lijkt het, aangezien sommige gebruikers melden dat hun Facebook-accounts zijn geblokkeerd, verbannen of uitgeschakeld waardoor ze de Quest 2 niet kunnen gebruiken.

In augustus kondigde Oculus aan dat Facebook-accounts een verplichte vereiste zouden zijn voor de nieuwe headset. Zelfs huidige Oculus-eigenaren zouden voor 1 januari 2023 moeten migreren naar het gebruik van Facebook als login. Velen hebben geklaagd over deze vereiste, vooral degenen die last hebben van het moeilijke verleden van Facebook .

Toen we de Quest 2 voor het eerst in handen kregen, wilde Oculus erop wijzen dat het bedrijf volledig verwachtte dat mensen zich zouden aanmelden voor een nieuw Facebook-account en dat account daarna nooit op de standaard manier zouden gebruiken. Met andere woorden, gewoon Facebook gebruiken om aan de inlogvereisten te voldoen, maar niet om contact te maken met vrienden of nieuwsverhalen met elkaar te delen.

Nu lijkt het erop dat sommige gebruikers (die waarschijnlijk precies dat doen) hiervoor worden gestraft. Of u nu oude accounts opnieuw activeert of nieuwe maakt, sommigen merken dat deze accounts zijn uitgeschakeld.

Gebruikers op Reddit en Twitter hebben geklaagd over het uitschakelen van hun accounts, zelfs wanneer ze hun echte naam en de juiste details gebruiken. In plaats van een nephandvat, dat door Facebook wordt afgekeurd en tot dit soort acties kan leiden.

Het is verontrustend dat de uitgeschakelde waarschuwing ook aangeeft dat Facebook ook niet toegeeft, met de vermelding "We hebben deze beslissing al herzien en deze kan niet ongedaan worden gemaakt". Dit is zeker slecht nieuws voor iedereen die net is uitgekeken naar een nieuwe Quest 2-headset en deze niet kan gebruiken.

Het is echter vermeldenswaard dat er daadwerkelijk een beroepsprocedure is die u kunt doorlopen, maar dat u een fotografisch bewijs van uw identiteit moet opsturen, zoals een kopie van uw rijbewijs.

Oculus is zich ook bewust van het probleem en werkt eraan om het op te lossen.

Boz gaf me 3 clips met antwoorden toen iedereen er een kreeg, maakt dit me speciaal? @hmltn @gemisisDev pic.twitter.com/E7kEAoZ8cK - Benjamin Bega (@ thebigdev433) 16 oktober 2020

Het bedrijf is naar Twitter en elders gegaan om gebruikers te informeren dat het bezig is het probleem op te lossen en adviseert dat als u problemen ondervindt, u een supportticket voor hulp kunt indienen .

We zijn ons ervan bewust dat een klein aantal klanten problemen ondervindt bij het gebruik van Quest 2 met hun Facebook-accounts. Als u een van de weinigen bent die problemen ondervindt bij het installeren, staan we klaar om u te helpen. Neem gewoon contact op en start een ticket: https://t.co/W0iGW16GqS - Oculus-ondersteuning (@OculusSupport) 15 oktober 2020

Geschreven door Adrian Willings.