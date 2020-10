Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - FitXR is een virtual reality-ervaring die oefeningen op een aantal best leuke manieren gamificeert met klassementen, online competitie en pittige deuntjes. Nu wordt het spel nog leuker dankzij de toevoeging van workouts met dansthema.

Momenteel helpt FitXR eigenaren van Oculus Quest en Quest 2 calorieën te verbranden en dagelijkse oefeningen te doen met virtuele boksroutines van verschillende lengtes en intensiteiten.

Het uitgangspunt is eenvoudig genoeg - ballen met verschillende kleuren vliegen naar je toe en je moet ze met perfecte timing en snelheid in de goede richting slaan. Op dit moment werkt het op dezelfde manier als Beat Saber, behalve dat het meer aanvoelt alsof het is bedoeld om je te helpen trainen in plaats van alleen maar plezier te hebben.

We zijn grote fans van FitXR en genieten er enorm van om onze eigen scores te breken, fatsoenlijke streaks te behalen en onze verbrande calorieën bij te houden tijdens een training. Het is een briljante manier om lichaamsbeweging interessant te houden en trainingen minder als "werk" en meer als leuk te laten aanvoelen. Maar eindeloos boksen kan hetzelfde worden.

Nu zijn de ontwikkelaars van plan om in november een update uit te brengen die dansworkouts aan de mix zal toevoegen. Hoewel de informatie op dit moment dun is, lijkt het erop dat de dansroutines veel meer been- en lichaamsbewegingen zullen omvatten. Hoewel FitXR momenteel squats en lunges biedt, is het fijn om nog meer beweging te hebben.

Deze update komt op 5 november uit als gratis update voor huidige eigenaren van de game.

