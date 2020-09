Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Oculus Quest 2 is een onmiskenbaar briljante virtual reality-headset . Een draadloze headset die op Android draait en waarmee je gemakkelijk kunt genieten van allerlei geweldige games . Maar wist je dat je er nog meer uit kunt halen door ook je belangrijkste gaming-pc te gebruiken?

Virtual Desktop is een slimme app waarmee je je draadloze VR-headset kunt gebruiken om te zien wat er op je pc staat en zelfs Quest 2 als monitor kunt gebruiken. Het stelt je ook in staat om PC VR-games te spelen op je Quest. Dat kun je al met Oculus Link , maar daarvoor heb je een kabel nodig, waar Virtual Desktop draadloos te gebruiken is.

Er komen updates om het ook nog beter te maken. Er is momenteel een alfaversie van Virtual Desktop in de maak waarmee de app de vernieuwingsfrequentie van 90 Hz ondersteunt waartoe het scherm van de Quest 2 in staat is. Dat zou in de toekomst een nog vlottere ervaring voor Quest 2-gebruikers moeten betekenen.

Bij het spelen via Wi-Fi 6 en Virtual Desktop zouden gebruikers een vreugdevolle, soepele en bevredigende gameplay moeten kunnen ervaren. Dezelfde gameplay die je zou verwachten van pc VR-games, maar met de toegevoegde bonus dat het draadloos is.

Virtual Desktop is nu beschikbaar om te pakken, maar je zult een tijdje moeten wachten op de bijgewerkte ondersteuning voor 90Hz. Toch is het leuk om te zien dat de Quest 2 nog beter wordt.

