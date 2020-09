Tidal en Oculus werken samen om liveconcerten bij u thuis te brengen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met praktijken van sociale afstand die over de hele wereld plaatsvinden, voelen concerten en intieme optredens tot het verleden. Tidal en Facebook zijn van plan daar iets aan te doen.

Tidal en Facebook hebben een samenwerking aangekondigd die later dit jaar live muziekoptredens bij u thuis brengt met behulp van de kracht van virtual reality.

Met een Oculus VR-headset, zoals de Oculus Quest 2 , kun je je vastmaken en plaatsnemen voor een exclusief VR-optreden van "enkele van de grootste namen in de muziek" via de Oculus Venues-app .

Het idee is om het te laten voelen alsof je in een menigte staat (of zit), genietend van geweldige deuntjes zonder het gedoe van het verlaten van je huis of je zorgen te maken of je voldoende weg staat van anderen.

De bedrijven zeggen dat je via de Venues-app optredens kunt bekijken in virtual reality of met 2D-video en de hoogwaardige audio die je van Tidal mag verwachten.

Of je nu lid bent van Tidal of niet, je kunt vanuit het comfort en de veiligheid van je eigen huis genieten van geweldige concertervaringen.

Het is echter vermeldenswaard dat Tidal-leden al toegang hebben gehad tot exclusieve luisterevenementen met iedereen, van Megan Thee Stallion tot Jennifer Lopez en meer. Er zullen dus ook in de toekomst genoeg hoogtepunten zijn.

Geschreven door Adrian Willings.