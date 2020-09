Facebook onthult Oculus Quest 2 draadloze VR-headset

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Over de volgende VR-headset van Facebook gaan al een tijdje geruchten en werd zelfs per ongeluk door het bedrijf gelekt , het is nu volledig onthuld tijdens het Facebook Connect- evenement.

De originele Oculus Quest was een van onze favoriete virtual reality-headsets en wordt nu nog beter met verbeterde specificaties, ontwerpverbeteringen en een verbeterde batterijduur.

Oculus Quest 2 versus Oculus Quest: wat is het verschil?

Oculus Quest 2 recensie

Oculus Quest 2 is op een aantal interessante manieren verbeterd. Een daarvan is een opvallende verandering in het ontwerp van de headset, die nu wordt geleverd met een gewaagde witte afwerking op zowel de headset als de controllers.

De Quest 2 heeft ook wat gewicht verloren - hij is 10 procent lichter dan de Quest (slechts 503 gram) en heeft enkele aanpassingen aan zowel het voorpaneel als de riemen die de headset op zijn plaats houden. Door dit ontwerp zou het nog comfortabeler moeten zijn om te dragen en kun je ook langer gamen.

Qua specificaties heeft deze headset een prestatieverbetering gekregen. Het draait nu op het Qualcomm SnapdragonTM XR2-platform, met 6 GB RAM en 64 GB / 256 GB interne opslag.

Opgewaardeerde lenzen bieden 1832 x 1920 pixels per oog met de belofte van een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz met ondersteunde games in de nabije toekomst. Dit betekent dat je betere graphics, verbeterde gaming en een soepelere ervaring kunt verwachten.

Het hoogtepunt is misschien de prijsstelling. Ondanks de specificatie- en functie-upgrades is de nieuwe Quest 2 eigenlijk goedkoper dan de originele Quest, die £ 100 minder kost voor het 64 GB-model.

Quest 2 heeft ook tal van verschillende accessoires beschikbaar, waaronder riemopties, een draagtas, Jedi-controllers, een fitpack en meer.

Geschreven door Adrian Willings.