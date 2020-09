Wat is Oculus Link en hoe gebruik je het om nog meer VR-games te spelen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een Oculus Quest- headset bezit, heb je misschien wel eens gehoord van Quest Link. Als u ook een gaming-pc bezit , staat u een echte traktatie te wachten, want met een gratis stukje software en de juiste USB-C-kabel kunt u virtual reality-games van pc-kwaliteit spelen op uw betaalbare VR-apparaat.

Dat klopt, Quest Link geeft je de mogelijkheid om Oculus Rift S-games te spelen op een headset die normaal gesproken geen pc nodig heeft. Het belangrijkste nadeel is dat je je draadloze vrijheid moet opgeven om te kunnen spelen, maar je hebt veel meer games om uit te kiezen. Dat omvat solide favorieten zoals Half-Life: Alyx , The Invisible Hours , Skyrim VR en nog veel meer.

De eerste stap om aan de slag te gaan met Oculus Link is ervoor te zorgen dat u over de juiste hardware beschikt. Ja, je hebt de Oculus Quest-headset nodig, maar je hebt ook een compatibele pc of laptop nodig en de juiste hoogwaardige USB-C-kabel (USB-C naar USB-C of USB-A naar USB-C).

U kunt erachter komen of uw computer compatibel is door hier te kijken , maar op het moment van schrijven zijn de minimale specificaties als volgt:

Processor - Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X of hoger

Grafische kaart - Nvidia GeForce GTX 970 en hoger

Geheugen - 8 GB + RAM

Besturingssysteem - Windows 10

USB-poorten - 1 x USB-poort

Als je al die vakjes aanvinkt, zou je Oculus Link met nog een paar stappen moeten kunnen gebruiken. De eerste is het downloaden van de Oculus-app voor pc . Dit is gratis software die meestal wordt gebruikt voor Oculus Rift of Rift S, maar wanneer je je Quest aansluit, wordt deze ook door de app herkend.

Download de software en log op de normale manier in op uw account. Zoek vervolgens een geschikte USB-C-kabel. De officiële Oculus Link-kabel is een logische keuze, hij is 5 meter lang en ondersteunt volledig de snelheden die nodig zijn om met de headset te werken. Er zijn echter andere alternatieven beschikbaar.

We vinden het het beste om de headset rechtstreeks op de GPU op je pc aan te sluiten. Als je dit doet, terwijl de USB-C-kabel tegelijkertijd aan je headset en je pc is bevestigd, zou de Oculus-software je apparaat moeten herkennen.

Vanaf hier zie je een groene cirkel die aangeeft dat de headset is herkend en is verbonden. Zet de Quest aan en je zou ook een pop-up moeten zien waarin je wordt gevraagd om Oculus Link in de headset in te schakelen.

Als je dat verzoek niet ziet, kun je de opties vinden in de instellingen van de headset. Navigeer naar instellingen, apparaten en scrol omlaag en je zou een optie moeten zien om Oculus Link in te schakelen.

Als je alles goed hebt gedaan, maar je Oculus Link niet werkt, zijn er een paar dingen die je kunt proberen om het probleem op te lossen. Probeer eerst het voor de hand liggende - schakel het uit en weer in - zowel de pc als de headset.

Probeer dan deze dingen:

Controleer of je de nieuwste Oculus-app hebt> navigeer naar bibliotheek en updates

Forceer Oculus om opnieuw op te starten - klik op instellingen, bèta en "herstart Oculus" om alle software in Windows opnieuw op te starten

Word lid van (of verlaat) het openbare testkanaal - sommige releases van de bèta werken mogelijk niet goed met Oculus Link. Navigeer naar de bètaversie en klik om de optie Openbaar testkanaal in te schakelen als deze nog niet is aangevinkt of uitgeschakeld als dat wel het geval is. Het kan helpen om tussen deze opties te wisselen

Controleer of uw USB-C-kabel correct is aangesloten, sluit deze indien mogelijk rechtstreeks aan op de grafische kaart op uw machine

Werk de stuurprogrammas van uw grafische kaart bij om ervoor te zorgen dat u over de nieuwste versie beschikt

Als het werkt, is Oculus Link geweldig. Het is een fantastische toevoeging aan de Oculus Quest omdat het je de mogelijkheid geeft om volwaardige VR-games te spelen zonder de noodzaak van externe trackers en gedoe en zonder enorme extra kosten (ervan uitgaande dat je al een pc hebt).

Je kunt games kopen in de Oculus Store en ze starten vanuit de app. Je kunt Steam VR ook installeren en starten en op die manier toegang krijgen tot games. Als ze werken met de Oculus Rift, zouden ze ook naadloos moeten werken met je Oculus Quest

Geschreven door Adrian Willings.