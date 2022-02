De toekomst van Microsoft HoloLens is onzeker

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat er bij Microsoft intern discussie is over de toekomst van HoloLens en hoe dat eruit zou kunnen zien.

Volgens een rapport van Business Insider hebben bronnen binnen de mixed reality-divisie van het bedrijf gezegd dat plannen voor HoloLens 3 onlangs zijn geschrapt.

Er is ook een interne verdeeldheid over wat de toekomst van HoloLens zou moeten zijn. Sommige mensen binnen de mixed reality-divisie vinden dat het bedrijf door moet gaan met hardware, terwijl anderen zeggen dat het zich moet concentreren op software voor de metaverse .

Ondertussen is Microsoft ook begonnen met Samsung te werken aan een soort toekomstige augmented reality-hardware. Dit betekent dat er enige inspanning wordt gedaan die anders zou kunnen worden toegepast op HoloLens.

Frank Shaw, communicatieleider voor Microsoft, heeft opgemerkt dat HoloLens niet dood is, het is inderdaad een:

"... een cruciaal onderdeel van de plannen van [het bedrijf] voor opkomende categorieën zoals mixed reality en de metaverse. We blijven ons inzetten voor HoloLens en de toekomstige ontwikkeling van HoloLens."

Als er niets anders is, heeft Microsoft contracten met het Amerikaanse leger die moeten worden nagekomen. Er is ook enige discussie over de vraag of HoloLens ook voor consumenten moet worden ontwikkeld. Microsoft heeft duidelijk grote plannen voor gaming en de metaverse. Het bedrijf heeft tenslotte Activision Blizzard gekocht voor 68,7 miljard dollar .

En Microsoft CEO Satya Nadella zei onlangs dat "Gaming de meest dynamische en opwindende categorie is in entertainment op alle platforms van vandaag en een sleutelrol zal spelen bij de ontwikkeling van metaverse platforms."

Dus de toekomst wordt interessant, wat er ook gebeurt.

Geschreven door Adrian Willings.