Samsung en Microsoft werken mogelijk aan toekomstige augmented reality-hardware

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een recent rapport lijkt te suggereren dat de techreuzen Microsoft en Samsung mogelijk gaan samenwerken aan een toekomstig project met augmented reality .

Microsoft werkt al een eeuwigheid aan HoloLens. We zagen al in 2015 waar het aan werkte, maar op consumentenniveau is er sindsdien weinig gebeurd. Zelfs met het verschijnen van HoloLens 2 in 2019 en een sterk verbeterde headset is er nog steeds geen vooruitgang geboekt.

Eerder in 2021 vertelde Microsofts hoofdontwikkelaar van HoloLens, Alex Kipman, aan The Wall Street Journal dat HoloLens nog niet klaar was voor consumenten:

"De technologie is niet klaar - in termen van comfort, in termen van onderdompeling, in termen van waarde - voor consumenten. Voor consumenten heb je een bril nodig - een sociaal aanvaardbare bril. Ik ga niet op het podium staan om over consumenten te praten totdat we denken dat we een headset hebben die comfortabel genoeg en meeslepend genoeg en sociaal acceptabel genoeg is."

De toekomst kan er echter anders uitzien.

Een rapport van The Elec suggereert dat Microsoft en Samsung samenwerken aan toekomstige augmented reality-hardware.

Blijkbaar zijn ook verschillende divisies van Samsung bij het project betrokken, waarbij Samsung Display, Samsung Electro-Mechanics en Samsung SDI allemaal betrokken zijn. Dit AR-project begon medio 2021 en moet in 2024 resulteren in een commercieel levensvatbaar product.

De toekomst kan interessant zijn.