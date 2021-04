De augmented reality-headsets van Microsoft zullen worden gebruikt door het Amerikaanse leger

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft een deal gesloten met het Amerikaanse leger om het te voorzien van maar liefst 120.000 augmented reality (AR) headsets.

Volgens TechCrunch is de deal het komende decennium naar verluidt 22 miljard dollar waard, wat in alle opzichten een fenomenaal bedrag is. Tot dusverre hebben AR- en VR-technologieën wisselend succes gehad, maar het lijkt er zeker op dat er een aantal gebieden zijn waar het potentieel ervan op zijn minst enigszins wordt gerealiseerd.

Een daarvan is natuurlijk gamen, maar ook training waarbij scenarios gemakkelijk kunnen worden nagebootst. Militaire oefening via een koptelefoon is een uitbreiding van beide gebieden.

De deal met het Amerikaanse leger is gebaseerd op het Integrated Visual Augmentation System (IVAS) -ontwerp van Microsoft, dat in wezen een aangepaste versie van HoloLens 2 is, ontworpen voor robuuster gebruik in het veld.

Eerder vandaag heeft het Amerikaanse leger aangekondigd dat het met Microsoft zal samenwerken aan de productiefase van het Integrated Visual Augmentation System (IVAS) -programma, aangezien het van snelle prototyping naar productie en snelle afhandeling gaat.

In een bericht van de technische medewerker van Microsoft (en HoloLens-leider) schreef Alex Kipman dat de verhuizing "soldaten veiliger en effectiever zou maken".

Hij legde verder uit en zei dat het "programma een verbeterd situationeel bewustzijn oplevert, waardoor het delen van informatie en besluitvorming in verschillende scenarios mogelijk wordt."

"Microsoft heeft de afgelopen twee jaar nauw samengewerkt met het Amerikaanse leger en samen hebben we Soldier Centered Design ontwikkeld om snelle prototyping van een product mogelijk te maken om Soldiers de tools en mogelijkheden te bieden die nodig zijn om hun missie te volbrengen.

"We waarderen de samenwerking met het Amerikaanse leger en zijn dankbaar voor hun voortdurende vertrouwen in de overgang van IVAS van rapid prototyping naar rapid fielding. We kijken ernaar uit om voort te bouwen op dit succesvolle partnerschap met de mannen en vrouwen van de US Army Close Combat Force."

Geschreven door Dan Grabham.