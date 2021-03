Met Microsoft Mesh kunnen mensen op verschillende plaatsen AR samen gebruiken voor Pokemon Go, Teams-bijeenkomsten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft Mesh is een nieuwe technologie waarmee mensen augmented reality (AR) kunnen ervaren, zelfs als ze zich op verschillende locaties bevinden.

Microsoft Mesh, dat werd getoond tijdens de Microsoft Ignite-ontwikkelaarsconferentie, wordt mogelijk gemaakt door de Azure-cloudtechnologie van Micrsooft en kan worden gebruikt met de HoloLens 2-headset van Microsoft. Microsoft zegt dat het platform open zal zijn, zodat anderen er headsets voor kunnen bouwen.

Microsoft werkt samen met Pokemon Go-ontwikkelaar Niantic om een proof of concept-versie van Pokemon Go te laten zien die op HoloLens 2 draait.

In de demo, die Microsoft benadrukt dat het geen consumentenproduct is, werden Niantic-CEO John Hanke en productmarketingmanager Veronica Saron vergezeld door veel Pokémon in een park tijdens een gedeelde mixed reality-sessie. Je kunt het hier zien:

"Dit was de droom voor mixed reality, het idee vanaf het allereerste begin", zei Microsoft Technical Fellow Alex Kipman., Die op het Ignite-podium verscheen als een holografische versie van hemzelf ... naast Avatar-filmmaker James Cameron.

"Je kunt echt het gevoel hebben dat je op dezelfde plek bent met iemand die inhoud deelt, of je kunt teleporteren vanaf verschillende mixed reality-apparaten en aanwezig zijn bij mensen, zelfs als je niet fysiek samen bent."

Met een demo-app voor HoloLens kunnen vergaderingen of andere bijeenkomsten in VR met beveiligde toegang worden gehouden. Microsoft zegt dat er na verloop van tijd integratie zal plaatsvinden met Microsoft Teams.

"Daarom zijn we zo gepassioneerd door mixed reality als het volgende grote medium voor collaborative computing", zei Kipman. "Het is magisch als twee mensen hetzelfde hologram zien."

Microsoft toonde ook een samenwerking met diepzee-exploratie-organisatie OceanX om een Mesh-enabled holografisch laboratorium te creëren op zijn OceanXplorer-schip, zodat wetenschappers samen kunnen komen uit laboratoria over de hele wereld om 3D-hologrammen te zien van de gebieden die zijn diepzeevoertuigen verkennen.

Microsoft heeft veel informatie over het platform vrijgegeven, inclusief technische details .

Geschreven door Dan Grabham.