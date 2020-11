Microsoft HoloLens 2 zal nu in meer landen beschikbaar zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HoloLens 2 is al een tijdje beschikbaar in de VS, met een ontwikkelaarseditie beschikbaar voor degenen die het kunnen betalen. Nu onderneemt Microsoft stappen om de mixed reality-headset breder toegankelijk te maken.

Aanvankelijk was de headset gericht op zakelijke klanten , waarna Microsoft de ontwikkelaarseditie beschikbaar stelde om te kopen voor een coole $ 3.500 . Nu stelt het bedrijf de headset beschikbaar voor aankoop in 15 landen, waaronder Canada, Duitsland, Frankrijk, het VK, Ierland, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Italië.

Het is te hopen dat met een grotere toegankelijkheid meer ontwikkelaars bij de headset betrokken zullen raken, waardoor er meer apps en ervaringen voor de toekomst zullen ontstaan. Dat zal op zijn beurt de acceptatie van het platform helpen versnellen en er misschien een meer consumentgericht apparaat van maken .

Momenteel focust Microsoft zich op de successen van de headset op de plaatsen waar deze al wordt gebruikt. Lockheed Martin heeft HoloLens 2 bijvoorbeeld gebruikt bij de creatie en constructie van het ruimtevaartuig Orion dat de mens terug naar de maan zal brengen.

Elders gebruikt Medivis HoloLens 2 om meer dan 200 chirurgische ingrepen uit te voeren, terwijl ook mixed reality wordt gebruikt om de noodzaak van CT-scans te verminderen.

De forse kan nog steeds velen afschrikken, maar de uitbreiding kan betekenen dat we in de toekomst meer van HoloLens 2 zullen zien.

Geschreven door Adrian Willings.